卓榮泰提5大百億基金計畫 助攻AI智慧健康綠色成長

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（中央社記者劉千綾、張璦台北26日電）113年工商早餐會今天登場，行政院長卓榮泰表示，12月中旬將再度召開經濟發展委員會，政府也提出5個百億基金計畫，推動青年海外圓夢、AI、文創、智慧健康和綠色成長。他也強調，產業發展水電無虞，未來只要在核能3原則下，政府對新核能的態度非常開放。

因應川普重返白宮，卓榮泰表示，行政院成立台美經貿外交小組，討論與美國的合作方向，也希望聆聽工商界意見；政府持續推動台美21世紀貿易倡議，並爭取加入國際性和區域性經濟組織。

卓榮泰今天率行政院秘書長龔明鑫、國科會主委吳誠文、經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲和數發部長黃彥男等人出席工商早餐會，這也是卓榮泰首次以行政院長身分參加工商早餐會。

卓榮泰致詞表示，今天是很豐富的一天，早上和工商界領袖討論經濟議題，中午則會設宴接待台灣隊，今天是「拚經濟、贏金牌」的一天，運動是團結台灣、振奮人心最有效的方式，行政院也已將運動部組織草案送交立法院審議，期盼明年可以將全民運動和運動產業推向高峰。

勞動部勞發署北分署公務員遭霸凌案爭議持續，卓榮泰表示，對於政府內部管理方式無法達到國人要求和水準，無法接住每一個需要的人，感到非常遺憾。部會也進行迅速調整，未來新任勞動部長須和工商界共商、規劃出全新和健全的勞工政策，以達成產業發展和勞工需求間的平衡。

卓榮泰表示，過去8年在前總統蔡英文的領導下，經濟成長率達3.14%，經過各界努力，即便國際情勢詭譎多變，今年經濟成長率預估可超越4%，這是外界彼此努力、共同期待的目標。

行政院設立經濟發展委員會，已針對經濟創新、包容成長進行2項會議，卓榮泰透露，目前安排12月中旬召開第3個議題的經濟發展委員會，主題為均衡台灣，針對各縣市140項地方基礎建設，以及台灣6大區域計畫中的經濟產業發展，提出具體有效的成效和建議。

展望未來，卓榮泰以「5、50、500」3個數字報告。首先，總統賴清德上任後提出5大信賴產業，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等，將接續科技發展方向，持續進化，協助產業從硬體製造進入軟體設計。

因應2050年淨零轉型目標，卓榮泰表示，政府設定階段性目標，近日也設立永續長機制，並推動二次能源轉型，包括以氣代煤，同時發展多元綠能，包含風光、地熱、小水力和氫能等；經過計算，到2032年前台灣電力供應足夠，用電需求將增加700萬瓩，透過新電廠和綠能開發，搭配節能設備，供電則會創造920萬瓩，供電有餘裕，政府也會做好萬全準備，持續關注國際新技術研發。

談及核能議題，卓榮泰表示，全世界發展核能新技術的過程中，「政府不會置外於全球」，針對新核能技術，會全面參與討論並學習，未來只要在核安、核廢料處理和全民有共識等3原則下，「我們的態度是非常開放的」，但對於近年供電需求，外界也不用擔心。

此外，卓榮泰表示，政府提出5個100億基金發展政策，除了青年百億海外圓夢基金計畫之外，也會針對AI、文創、智慧健康和綠色成長等成立相關基金，讓國家更有實力與世界競爭。

卓榮泰強調，「發展經濟、強化治安」是政府目前最重要的工作，期盼透過成立亞洲資產管理中心、引進更多資金來台以及吸引國際人才來台，也將成立跨部會的服務窗口協助中小微企業，希望達成均衡台灣產業發展目標。

軍公教明年將調薪3%，卓榮泰表示，希望台灣民眾薪資結構朝有利方向發展，期盼工商界領袖共同幫助勞工朋友，建構更安定的職場環境，他也誠懇地拜託民間企業增加對勞工的福利和照顧，鼓勵就會刺激更好表現，「就像我們鼓勵棒球選手，他們就會打出世界一流的成績」。

卓榮泰指出，未來4年目標是「2上1下1平衡」，包含經濟成長率未來4年平均達3%以上、人均GDP逾4萬美元、失業率低於3.5%，以及消費者物價指數穩定在2%。

美國總統當選人川普（Donald Trump）再度入主白宮，卓榮泰表示，在美國新政府、新人事結構下，台灣必須採取新模式爭取更多合作機會，台灣在全球產業供應鏈位居要角，地位不可被破壞、發展不可以慢下來，這也是全球公認。台灣更被需要的時候，就會更重要，他相信台美關係將會朝更有利雙方和全球的方向發展。（編輯：林家嫻）1131126