吳東亮：民進黨政府是少數有與川普團隊打交道經驗

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（中央社記者劉千綾、張璦台北26日電）川普將重新入主白宮，工商協進會理事長吳東亮表示，全世界皆面臨川普上任後的不確定性，行政院也已成立台美經貿外交小組，跨部會協調因應，他認為，民進黨政府可能是世界上少數曾與川普執政團隊打過交道的政府，「我們是有經驗」。

吳東亮也說明，從地緣政治改變的角度來看，台積電去美國投資相當重要，台積電跟美國的科技產業，絕對是合作、不是惡性競爭，台美經貿是上下游合作的關係。

行政院長卓榮泰今天率行政院秘書長龔明鑫、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、金管會主委彭金隆、經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲和數發部長黃彥男等部會首長出席113年工商早餐會，與企業界交流。

會後吳東亮與秘書長朱曦等人出席記者會接受媒體提問，朱曦表示，早餐會討論議題聚焦創新經濟、健康台灣、金融發展、優化稅制、綠色成長、勞資關係6大面向。媒體也關切，川普上任後對地緣政治的改變，以及台美晶片產業和經貿關係發展。

吳東亮表示，川普明年上任後，對台灣、全世界的經濟和產業，甚至地緣政治所產生的不確定性，是全世界共同面臨的問題，觀察世界各國政府，民進黨政府可能是少數曾與川普執政團隊打過交道的政府，「我們是有經驗」。

吳東亮表示，行政院也已成立台美經貿外交小組，目的是跨部會協調工作，跟美國往來不僅涉及關稅等經濟議題，而是包含全體性議題，將來若有什麼變數，相信政府有在準備、以做出最快最好的因應。

關於台積電赴美投資是否受川普新政府政策影響，吳東亮表示，從地緣政治改變的角度來看，台積電去美國投資相當重要，這是因應客戶的需求，也凸顯台積電跟美國的科技產業，絕對是合作、不是惡性競爭。

觀察晶片供應鏈，吳東亮指出，事實上晶片IC設計仍以美國為主，台積電是製造端，利潤最高的應該還是在前端的設計；製造端方面，從台灣來看，台積電利潤是很好的，毛利率大概有50%，相當不得了，不過，輝達（NVIDIA）毛利率大概是7成以上，所以「我們也沒有去搶到美國人的利潤，我們是賺我們應該賺的利潤」。

吳東亮強調，台美經貿是上下游合作的關係，「不管工廠擺在哪裡，（台美）合作的關係不改變」，這對台美兩國是絕對正面的，對台積電也是好事情。（編輯：張若瑤）1131126