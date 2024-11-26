12強賽台灣隊奪冠 立委提案訂國家棒球日、發行紀念鈔

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（中央社記者王揚宇台北26日電）台灣隊勇奪世界12強棒球賽歷史性冠軍，隊員已於25日晚間搭機返台。台灣英雄大遊行將於今天下午登場，民進黨立委許智傑也提出國定紀念日及節日實施條例草案，將11月24日訂定為國家棒球日。

世界12強棒球賽台灣隊在11月24日以4比0完封日本奪冠，不少立委提出相關主張，希望紀念這歷史的一刻，像是民進黨立委許智傑等27人提出國定紀念日及節日實施條例草案。

許智傑等人所提草案版本，當中的國定紀念日有包括11月24日的國家棒球日，並已完成連署。

許智傑今天受訪說，台灣得到世界冠軍，他當下跑出一個念頭，希望將11月24日爭取為國家棒球日，他也請民進黨團成員連署，這是台灣的榮耀，大家一起分享與紀念這個榮耀。

此外，外傳總統賴清德談話提到未來規劃把新台幣500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」。央行今天表示，若有相關意見，將審慎評估。

民進黨立委賴瑞隆受訪表示，台灣隊奪冠讓全體民眾振奮，成就得來不易，他支持鈔票改版鼓勵台灣英雄，相信這對台灣人具有意義，也有助於走向國際、被世界看見。

國民黨立委洪孟楷在臉書撰文提及，發行英雄紀念鈔即刻就該進行，這是最標準的「國家特殊紀念意義事蹟」。

洪孟楷說，中華英雄12強奪金，有討論500元鈔票可以改版，央行回應會尊重各方意見、審視評估，但可能想的是，單一面額鈔票改變，牽一髮而動全身，不過還是請央行能夠大力審慎評估。

洪孟楷指出，不過有件事馬上可以啟動，即根據「金銀幣及紀念性券幣發行辦法」規範，能發行可流通的500元英雄紀念鈔，一樣可當一般貨幣使用，也能具有獨特意義，更彰顯這次奪冠的難得與偉大。（編輯：蘇龍麒）1131126