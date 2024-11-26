12強台灣隊返國采盟免稅店員工擠中間蹭合照 交長要求桃機檢討
2024/11/26 16:02（11/26 16:23 更新）
（中央社記者余曉涵台北26日電）12強棒球賽台灣隊奪冠，但在返國接機活動時，出現采盟免稅店員工亂象。交通部長陳世凱今天強調，國家運動員不是拿來打廣告用，要求桃機公司檢討，采盟相關合約也無延長計畫。
台灣隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，25日晚間搭機返台，采盟免稅店遭指控「搶C位蹭合照」，把球員晾在後方引發砲轟。采盟免稅店董事長古素琴今天鞠躬致歉，將主動聯繫表達歉意。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
交通部長陳世凱今天接受媒體聯訪表示，采盟的行為不當，國家運動員不是拿來打廣告用，有要求桃園機場公司這方面需檢討。
陳世凱強調，運動員進出國門不應被某些公司作為宣傳道具跟工具，這樣很不當、也很不妥；至於采盟免稅店的合約是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情才延長，後續沒有延長計畫，會按照原有機制進行。（編輯：張雅淨）1131126
延伸閱讀12強台灣隊返國采盟免稅店員工擠中間蹭合照 董事長古素琴鞠躬致歉接機12強台灣隊挨批 伍麗華曝花環原民文化意義12強英雄返台逾千球迷接機 航警局：規模20年少見記者問林昱珉「日本有賣檳榔嗎」中天新聞致歉
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。