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12強台灣隊返國采盟免稅店員工擠中間蹭合照 交長要求桃機檢討

2024/11/26 16:02（11/26 16:23 更新）
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台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍25日晚間搭機返台，球迷透過直播畫面發現，在副總統蕭美琴（前左4）與球員合照時，有數名穿黃衣的免稅店員工擠入，緊靠蕭副總統旁的C位蹭拍照。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年11月26日
台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍25日晚間搭機返台，球迷透過直播畫面發現，在副總統蕭美琴（前左4）與球員合照時，有數名穿黃衣的免稅店員工擠入，緊靠蕭副總統旁的C位蹭拍照。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年11月26日
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（中央社記者余曉涵台北26日電）12強棒球賽台灣隊奪冠，但在返國接機活動時，出現采盟免稅店員工亂象。交通部長陳世凱今天強調，國家運動員不是拿來打廣告用，要求桃機公司檢討，采盟相關合約也無延長計畫。

台灣隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，25日晚間搭機返台，采盟免稅店遭指控「搶C位蹭合照」，把球員晾在後方引發砲轟。采盟免稅店董事長古素琴今天鞠躬致歉，將主動聯繫表達歉意。

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交通部長陳世凱今天接受媒體聯訪表示，采盟的行為不當，國家運動員不是拿來打廣告用，有要求桃園機場公司這方面需檢討。

陳世凱強調，運動員進出國門不應被某些公司作為宣傳道具跟工具，這樣很不當、也很不妥；至於采盟免稅店的合約是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情才延長，後續沒有延長計畫，會按照原有機制進行。（編輯：張雅淨）1131126

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