棒球12強台灣隊英雄遊行 球迷預祝曾豪駒生日快樂

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣隊帶著世界12強棒球賽冠軍回到台灣，今天下午參加台灣英雄大遊行接受民眾喝采，不少球迷湧入台北市館前路「英雄谷」，並齊聲預祝明天將滿45歲的總教練曾豪駒生日快樂。

台灣隊這次在世界12強棒球賽冠軍戰以4比0完封日本，首度在成棒世界等級賽事摘冠，文化總會今天舉辦「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行，遊行隊伍下午從總統府前出發，而國民黨秘書長黃健庭、民進黨秘書長林右昌、民眾黨秘書長周榆修、時代力量黨主席王婉諭則在凱達格蘭大道、公園路口出發點，替台灣英雄加油。

12強台灣隊總教練曾豪駒與首席兼捕手教練高志綱今天共乘吉普車，在活動主持人提示下，球迷也高聲預祝明天將滿45歲的曾豪駒生日快樂。

隨著車隊陸續進場，場邊應援曲音樂響起時，也讓現場氣氛為之沸騰，不少球員拿出手機記錄這一刻。而勇奪這次12強賽最有價值球員（MVP）的陳傑憲向一旁球迷揮手致意，現場歡呼聲不斷，至於成為教練的王建民同樣人氣不減。

教練王建民與民眾揮手致意。中央社記者吳家昇攝 113年11月26日

不少上班族趁著工作空檔到場力挺台灣英雄，從事壽險業的唐小姐就是其中一員。唐小姐表示，先前奧運英雄大遊行時，總經理就要求員工必須參加，這次也比照辦理，她最欣賞球員林安可、陳傑憲、陳晨威，「因為長得帥，球又打得好。」

看棒球10多年的張小姐今天特地從桃園到台北參與活動，身為統一7-ELEVEn獅隊球迷的她表示，這次台灣隊真的表現很好，「本來台灣棒球就因為啦啦隊漸漸在起飛，現在因為戰績，真的可以讓大家正視棒球。」

至於擔任外送員的黃先生，雖然日前因工作錯過冠軍戰直播，但仍趁深夜看影片回顧台灣隊精彩時刻，他表示，即使看重播還是很興奮，但因時值深夜只能盡量壓低歡呼聲量，今天也特別製作Team Taiwan No.1的加油看板力挺台灣隊。（編輯：張雅淨）1131126

影片來源：中央社

民眾夾道熱烈歡迎台灣隊，球迷以自製看板表達支持。中央社記者吳家昇攝 113年11月26日