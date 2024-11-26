陳傑憲與小園海斗冠軍戰互換球棒 日媒揭好交情源自同搭包機

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（中央社東京26日綜合外電報導）台灣隊長陳傑憲在世界12強棒球賽冠軍戰的「台日大戰」前，特地跟日本隊內野手小園海斗交換球棒，日媒好奇詢問本人發現，原來是在台日兩隊同搭包機前往東京時建立起好交情。

日媒THE ANSWER報導，台灣在這次世界12強棒球賽擊敗日本奪下首冠，其中在冠軍賽中從日本隊投手戶鄉翔征手上敲出3分砲的陳傑憲，獲選為大會最有價值球員（MVP）。

在台日進行冠軍戰前，陳傑憲特地跟小園交換球棒等，加深彼此友情，兩人關係也引發球迷關心。

11月21日台灣出賽委內瑞拉後，THE ANSWER的記者詢問陳傑憲能否用日語受訪時，後方剛好有一團日本選手經過，其中有一人輕拍陳傑憲屁股，然後帶著笑容離去。

「嚇我一跳，是小園桑」，陳傑憲這麼說。由於記者想不到兩人有什麼共同點，所以向陳傑憲詢問。陳傑憲回答說，「昨天要搭機前稍微（跟小園）聊了一下，結果就變熟了，很有趣吧」。

台灣跟日本雙雙晉級複賽後，搭乘同一班中華航空包機從台北飛往東京，兩人就是在那時建立起友情。

陳傑憲與小園在冠軍戰前交換球棒，小園更在冠軍戰後利用IG限時動態附上兩人合照，並留言稱讚「哇，太強了，太帥了」。

報導指出，30歲的陳傑憲以6成25打擊率與兩轟獲得MVP，與打擊率3成87敲出兩轟的24歲小園，都獲選本屆賽會最佳陣容，未來兩人有機會作為亞洲的優秀對手彼此在場上切磋琢磨。（譯者：黃名璽）1131126