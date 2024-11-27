江國豪寄手套給辰己涼介 期待在頂尖舞台對決

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化縣27日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，日本隊外野手辰己涼介賽前曾說「若輸了要改當投手」，投手江國豪今天表示，已將投手手套寄出，期待一起進步，擁有更好成績，在頂尖舞台對決。

日本隊外野手辰己涼介賽前曾說「如果輸給台灣就要改當投手」，賽後江國豪稱要送他投手手套，辰己涼介並在IG上標記江國豪帳號，2人幽默互動引發熱議。

江國豪曾在彰化縣員林市東山國民小學少棒隊，之後就讀彰化藝術高級中學國中部、雲林縣麥寮高中及台灣體育運動大學。他今天回東山國小母校接受媒體聯訪表示，昨天他已將手套交給經紀人幫忙寄出，現在就等對方收到手套。

對於網友稱他與辰己涼介是台日友好另一種解讀，江國豪說，棒球就是互相進步，兩邊有好成績就能一起站在世界頂端，希望2人能一起進步，未來也期待在頂尖舞台上對決，對台灣和日本都是好事。

另外，有網友比喻江國豪是對付日本的專門武器，江國豪表示，自己最大目標是設法將球路控制在不好攻擊的地方，希望對方無效擊球，鎖住原本比數，不要讓分數擴大，球隊才有反撲機會，「贏了日本拿到世界冠軍，我覺得大家都是英雄」。

江國豪說，小時候身形瘦小，父親擔心他在棒球隊體力難以負荷，阿嬤也怕他長不胖，每天細心照料並送雞湯到學校；他曾有放棄念頭，但阿嬤勉勵他「既然選擇了就繼續努力，不要輕易放棄」，且會煮他喜歡的食物讓他心情變好。

阿嬤陳秀美今天開心秀出江國豪高中時期寫給她的母親節卡片，阿嬤說，孫子上國中打棒球很辛苦，叫他回來家裡附近學校讀書就好，他卻堅定拒絕，從小努力堅持才有今天成績。

曾任江國豪少棒隊教練許弘欣表示，成功條件不是只看身材，多半是靠自己努力，他看見江國豪有絕佳協調性及柔軟度等天賦，不斷鼓勵他，等到他高一點、壯一點機會就來了，機會是給願意付出的人。（編輯：郭諭儒）1131127

日本隊23日對戰台灣隊，辰己涼介（左）擊出二壘安打。（共同社）

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，投手江國豪（右3）27日在阿嬤陳秀美（前中）陪同下，回到母校彰化縣員林市東山國小，江國豪阿嬤接受媒體聯訪時，開心拿出江國豪高中時期寫給她的母親節卡片。中央社記者鄭維真攝 113年11月27日

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，投手江國豪（前右）27日回母校彰化縣員林市東山國小示範投球。中央社記者鄭維真攝 113年11月27日