本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
棒球12強賽
場邊花絮
新聞專題
場邊花絮2/68
首頁 / 運動

台灣奪世界12強棒球賽冠軍 南市府將發獎金480萬

2024/11/27 13:42（11/27 14:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南27日電）台灣隊奪得世界12強棒球賽冠軍，台南市長黃偉哲已宣布對在籍（台南市）、非在籍統一獅隊球員、教練共9人發出獎金，預定獎金總額新台幣480萬元，將擇期頒獎。

黃偉哲透過臉書（Facebook）公布市府頒發台灣隊員獎金名單，其中設籍台南市的統一獅球員陳傑憲、林安可、潘傑楷等3人各100萬元；非在籍的統一獅球員郭俊麟、邱智呈各30萬元，教練陳江和、王建民、林岳平、高志綱各30萬元。

黃偉哲表示，凡設籍在台南職業球員加碼100萬元獎金，統一獅球員提供30萬元鼓勵，且感謝教練團運籌帷幄，所有台南市籍或統一獅教練都可獲得30萬元獎金。

台南市政府告訴中央社記者，凡設籍在台南職業球員，加碼國光獎金1成、70萬元；若是在地球團統一獅球員也加碼30萬元，兩者符合者共可獲得100萬元獎金，也是全台各縣市個人最高獎金，市府預定頒發獎金總額480萬元。

市府表示，台灣隊剛返國，非常忙碌，市府正在接洽，將擇期頒發獎金，表彰在世界12強棒球賽傑出貢獻，也向台灣英雄致敬。（編輯：郭諭儒）1131127

#台灣隊
#王建民
#陳江和
#黃偉哲
#台南市
#林安可
#邱智呈
#郭俊麟
#陳傑憲
#潘傑楷
黃偉哲
台南永康增智慧路邊充電停車柱 將成示範社區台南農業影音資料庫建置 展現400年文化特產
陳傑憲
12強台灣奪冠 隊醫：難忘選手即使受傷都想留在場上民團籲推動運動參賽正名 以台灣隊名參加世棒經典賽
場邊花絮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
拚12強冠軍黃恩賜婚期延到12/7 親友等喝雙喜酒
172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：