台灣奪世界12強棒球賽冠軍 南市府將發獎金480萬

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台灣隊奪得世界12強棒球賽冠軍，台南市長黃偉哲已宣布對在籍（台南市）、非在籍統一獅隊球員、教練共9人發出獎金，預定獎金總額新台幣480萬元，將擇期頒獎。

黃偉哲透過臉書（Facebook）公布市府頒發台灣隊員獎金名單，其中設籍台南市的統一獅球員陳傑憲、林安可、潘傑楷等3人各100萬元；非在籍的統一獅球員郭俊麟、邱智呈各30萬元，教練陳江和、王建民、林岳平、高志綱各30萬元。

黃偉哲表示，凡設籍在台南職業球員加碼100萬元獎金，統一獅球員提供30萬元鼓勵，且感謝教練團運籌帷幄，所有台南市籍或統一獅教練都可獲得30萬元獎金。

台南市政府告訴中央社記者，凡設籍在台南職業球員，加碼國光獎金1成、70萬元；若是在地球團統一獅球員也加碼30萬元，兩者符合者共可獲得100萬元獎金，也是全台各縣市個人最高獎金，市府預定頒發獎金總額480萬元。

市府表示，台灣隊剛返國，非常忙碌，市府正在接洽，將擇期頒發獎金，表彰在世界12強棒球賽傑出貢獻，也向台灣英雄致敬。（編輯：郭諭儒）1131127