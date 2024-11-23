12強賽陳柏清連2天先發 教頭曾豪駒直言抱歉

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（中央社記者楊啟芳東京23日電）世界12強棒球賽台灣隊投手陳柏清今天臨危受命連2天先發，不過僅投0.1局掉4分退場，賽後總教練曾豪駒直言對陳柏清很抱歉，但也提到，「低潮是你未來高峰的基石」。

台灣臨時將今天先發投手從王牌林昱珉改成同為左投的陳柏清，繼昨天先發對美國，今天再度主投登板。

不過受到連2天先發影響，陳柏清1局下被首名打者村林一輝轟出陽春全壘打，接著投出四壞球保送、觸身球保送，再被森下翔太敲二壘安打掉2分，總計投0.1局掉4分。

賽後曾豪駒直言對陳柏清很抱歉，他表示，本來是想要從林昱珉換成郭俊麟先發，不過大會規定要左投換左投，不得已只好再讓陳柏清先發。

曾豪駒指出，其實有跟陳柏清說今天還是要準備出賽，「他也說OK沒問題，我們本來就說全部投手都要做好準備，後續投手也有掌握住教練賦予的任務」。

陳柏清在首局被換下場時，表情顯得相當落寞，林家正、陳傑憲等學長也上前安慰。被問到陳柏清的情緒狀況，曾豪駒說：「應該是還好，我相信這個比賽對他來講是養分，藉由這次出賽機會，把經驗帶回去，充分在國內表現出來。」

曾豪駒也提到：「當你低潮時，低潮是你未來高峰的基石，只要撐過這段時間，就是他成長的時候。」（編輯：陳彥鈞）1131123