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12強賽江國豪對日本2戰無失分 強調大家都很努力想贏

2024/11/24 00:53
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（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽台灣隊昨以6比9不敵日本隊，不過中繼投手江國豪登板穩住局勢，預賽、複賽都壓制日本的表現獲好評，他強調，沒有因為已經晉級就放鬆，「大家都很努力想贏。」

台灣隊昨晚在複賽最後一場與日本隊交手，臨危受命連2天先發的陳柏清僅投0.1局失4分退場。接替的江國豪登板後雖被擊出高飛犧牲打，不過再解決清宮幸太郎，沒讓失血擴大，總計投2.2局，被敲3支安打無失分，送出3次三振。加上預賽，江國豪對日本2場、投5.1局無失分。

賽後江國豪表示，其實第1局就在後面準備，「我知道柏清是臨危受命，突然更換先發投手，可能狀況會比較多，提早讓身體準備好，教練更換投手後，好好做好自己的工作。」

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談到投球策略，江國豪指出，日本打者很積極進攻、不太會等球，「我本來就不是三振型投手，所以想辦法把球控在邊邊角角，讓他們無效擊球，這是最大目的。」被問到是否意識到自己對日本2場都沒失分，他則說：「退場時有注意到，今天最開心是沒有保送。」

雖然台灣隊在開賽前就已確定晉級冠軍戰，不過江國豪表示，沒有因為晉級而輕鬆應戰，「大家都很努力想贏，每個Play都認真守下、很感動。」他也感性表示，一開始大家不看好他們，但是大家很努力，「希望持續感動台灣球迷。」（編輯：龍柏安）1131124

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