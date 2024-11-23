臨時換先發引日本不滿 曾豪駒記者會遭日媒頻頻提問

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（中央社記者楊啟芳東京23日電）世界12強棒球賽台灣隊今天突然更換先發投手引起日本隊不滿，賽後記者會日媒頻頻詢問，教頭曾豪駒表示，對日本隊很抱歉，但是想要保留最好投手，明天與日本隊精彩對決。

今天午場賽事美國隊以6比5擊敗委內瑞拉之後，台灣與日本提前確定晉級明天冠軍戰，因此台灣隊臨時將今天先發投手從王牌林昱珉改為同為左投的陳柏清。不過日本媒體有不少報導指出，日本隊對此相當不滿、也有表達抗議。

今晚台灣以6比9不敵日本，賽後記者會日本媒體對曾豪駒尖銳提問，第1題就開門見山問，臨時換先發投手的理由，對此曾豪駒回應，「突然間換投手對日本隊很抱歉，當然我們昨天在（記者會）講的過程中，有說想要因應戰局改變投手，想要保留最好的投手，明天來跟日本武士隊打精彩比賽。」

接著另一名日媒重複問了一樣的問題，曾豪駒表示，「就如剛剛講的，我們想要把最好投手留在明天，跟日本武士隊展現出精彩比賽。」曾豪駒也提到，對於陳柏清比較抱歉，「讓他比較辛苦，昨天先發、今天又先發登板，謝謝所有投手，整場比賽都有把狀況給控制住，我們投手表現非常好。」

最後有日本記者提問，雖然已經理解臨時換投的理由，但質疑還是有點不公平的狀況。

對此曾豪駒說：「因為我們昨天打完還不知道今天狀況，今天想要獲得晉級機會，還要看稍早午場比賽，所以昨天就說會因應戰局調整，也有跟日本武士隊教練（井端弘和）示意會換投手，當然造成他們困擾，希望明天有更精彩比賽。」（編輯：龍柏安）1131123