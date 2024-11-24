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12強冠軍戰台灣打序 林安可扛第4棒、陳傑憲重回先發

2024/11/24 16:44（11/24 17:11 更新）
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台灣隊長陳傑憲（前）21日出賽畫面。（中央社檔案照片）
台灣隊長陳傑憲（前）21日出賽畫面。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽最後冠軍戰「台日對決」，台灣隊推出王牌林昱珉先發登板、搭配捕手林家正，第4棒由昨天有全壘打的林安可扛下，隊長陳傑憲重回先發。

台灣隊一路從預賽、複賽闖進壓軸冠軍戰，今天推出保留多時的王牌投手林昱珉掛帥先發，對上日本隊右投戶鄉翔征。

先發打線則分別為陳晨威（左外野）、林立（右外野）、陳傑憲（中外野）、林安可（指定打擊）、潘傑楷（一壘）、江坤宇（游擊）、岳東華（二壘）、林家正（捕手）、張政禹（三壘）。

台美戰被觸身球打傷腳的陳傑憲今天重回先發打線，台灣隊總教練曾豪駒賽前表示，陳傑憲的腳已經沒有問題。至於今天投手安排，曾豪駒指出，希望不要用到昨天長中繼的江國豪、郭俊麟，其餘投手包括黃子鵬都會隨時準備。

被問到冠軍戰前選手們是否會緊張，曾豪駒說：「不會啦，能跟日本對戰3場非常享受，大家非常期待與他們比賽，也希望爭取最好成績，大家都滿專注的。」

曾豪駒也說：「既然一路走到這邊，非常謝謝教練、選手、後勤，彼此相信自己，希望這場無後顧之憂展現出來。」（編輯：龍柏安）1131124

世界12強棒球賽台灣隊23日晚間複賽與日本隊交手，上演冠軍前哨戰，台灣儘管落後仍一路緊咬比數，林安可（圖）9局上半轟出陽春砲再追分，可惜終場台灣仍以6比9吞敗。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
世界12強棒球賽台灣隊23日晚間複賽與日本隊交手，上演冠軍前哨戰，台灣儘管落後仍一路緊咬比數，林安可（圖）9局上半轟出陽春砲再追分，可惜終場台灣仍以6比9吞敗。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
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