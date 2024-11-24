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12強賽台灣隊長陳傑憲再度先發出戰 笑言被教練騙

2024/11/24 17:13（11/24 17:40 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊一路從預賽、複賽闖進壓軸冠軍戰，24日將在東京巨蛋與日本進行最後「台日對決」，台灣隊長陳傑憲（中）賽前在場中練習。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊一路從預賽、複賽闖進壓軸冠軍戰，24日將在東京巨蛋與日本進行最後「台日對決」，台灣隊長陳傑憲（中）賽前在場中練習。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽今天冠軍戰，台灣隊長陳傑憲重回先發，他笑說，其實昨天就很想替補上場，「但教練在那邊騙人」；扛下第4棒的林安可則表示，今年最後一場比賽希望好好表現。

台灣隊在22日與美國隊交手時，陳傑憲被觸身球砸中腳，提早退場休息，昨天也休息1天沒出賽。不過到了最終冠軍戰，陳傑憲今天先發打第3棒、鎮守中外野，台灣隊總教練曾豪駒表示，陳傑憲的腳已經沒有問題。

陳傑憲在今天賽前被問到昨天是否很想上場，他笑說，本來昨天以為自己會替補上場，「教練在那邊騙人，說什麼9局只要大勢出來就要準備代打，害我很開心都準備好上場，但我突然想到不對啊，他連2天出賽怎麼會出來。」

陳傑憲認為，今天日本隊終結者大勢一定會登板，「他們年薪超過我們好幾倍，能遇到強者是我的榮幸。」

首度在複賽先發的林安可，昨天替補上場在第9局轟出超大號全壘打，今天就扛下第4棒重責。林安可在賽前表示，「現在心情很平靜，專注在場上，這是今年最後一場比賽，希望好好去表現，去專注自己要做的事情。」跟著台灣隊一路闖進冠軍戰，他也直呼，是一次很特別的經驗。（編輯：張雅淨）1131124

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