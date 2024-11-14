12強賽多明尼加對低肩側投陌生 教頭肯定黃子鵬表現

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）世界12強棒球賽多明尼加今天交手台灣隊，前6局沒能從台灣隊先發投手黃子鵬手中敲出任何安打，終場以1比2吞敗；多明尼加總教練馬丁坦言對低肩側投手陌生，肯定黃子鵬的表現。

多明尼加昨天於12強賽首戰擊敗古巴，今天在台北大巨蛋與台灣隊交手，面對台灣低肩側投手黃子鵬僅在1局下靠著保送上壘，2局到6局都沒能再踏上壘包，前6局沒敲出任何安打、沒拿下分數。

多明尼加直到黃子鵬退場後才有打擊攻勢，並於9局下追回1分，但攻勢沒有延續，終場以1比2吞敗，目前預賽戰績1勝1敗。

多明尼加隊總教練馬丁（Cesar Martin）表示，黃子鵬這類型的投手對多明尼加隊來說很陌生也很少見，雖然比賽前有做好準備，看影片、研究數據，但真正比賽開打，黃子鵬表現很優異，可以把球控在邊邊角角、勇於進攻好球帶，打擊上難以打得很確實。

馬丁還說，即使到了第2輪打線仍然沒辦法突破，黃子鵬前5局投完還用不到60球、很有效率，給他很大的肯定。

多明尼加隊今天派出的先發投手威能帝（Pedro Fernandez），今年效力中華職棒樂天桃猿隊，他今天也展現壓制力，投6局被敲出4支安打，並送出6次三振，唯一失分就是第3局的全壘打。

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馬丁指出，威能帝今天6局先發表現很好，可惜的就是在中間出現失投球，偏高的變化球被台灣隊江坤宇打出全壘打。

馬丁認為兩隊都很有競爭力，也提到球隊雖然落後，但仍積極搶攻上壘、攻占得點圈，團隊3次失誤也讓比賽結果往天秤的另外一端走，但比賽就是這埸，有安打、沒能拿下分數，結果就是讓對手帶走勝利，也稱讚台灣在細節、戰術執行都很到位。（編輯：陳彥鈞）1131114