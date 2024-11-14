陳傑憲直言威能帝與平常不同 12強賽2連勝自信提升

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）世界12強棒球賽台灣隊今天力克多明尼加，隊長陳傑憲繳出3安猛打賞，他直呼，今天多明尼加先發「不是我熟悉的威能帝」，很努力去突破，也相信贏下2場大家自信會更提升。

昨天台灣與韓國之戰，陳傑憲就擊出雙安，其中還轟出一發2分砲；台灣隊今天對上多明尼加，陳傑憲更是敲出3支安打，目前打擊率高達7成14。最終台灣以2比1擊退多明尼加，拿下預賽2連勝。

陳傑憲賽後表示，多明尼加投手都相當有威力，尤其是威能帝（Pedro Fernandez）今天的球跟在中華職棒例行賽的感覺不太一樣，「今天不是我熟悉的威能帝，不論是直球尾勁、滑球、變速球，都跟以往不太一樣，很努力去突破他」。

此戰統一獅隊洋投裴瑞茲（Hector Perez）也有登板，陳傑憲笑說，母隊隊友裴瑞茲8局上登板時自己剛好在一壘，「我還跟他打招呼、叫他加油，其實看他們丟得這麼好我也很開心，他們在我們台灣是頂級投手，站上國際舞台也可以把這麼好的水準拿出來，表示我們台灣球探是很有眼光的」。

身為隊長的陳傑憲從昨天開始就帶領隊友們一起跳舞慶祝，他說：「語言能夠帶動團隊氣氛，肢體語言更可以帶動，大家手舞足蹈的，希望我們後面幾場可以延續這樣的氣氛、走向東京。」

台灣隊下一場將在16日強碰日本，陳傑憲指出，這兩場比賽贏下來，大家的自信心都會提升。

他還說：「雖然是很強勁的對手，但大家凝聚在一起力量會更大，加上這裡是我們的主場，有這麼多球迷為我們加油，我們的力量真的很大，謝謝進場球迷，他們喊這麼大聲，不只是鼓舞我們氣勢，也會造成對方的壓力。」（編輯：陳彥鈞）1131114