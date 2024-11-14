12強李凱威緊張感靠吉力吉撈放鬆 火哥分享經驗

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）台灣隊內野手李凱威在世界12強棒球賽一級賽事初亮相，首打席就敲安，他透露開賽前緊張到必須去找吉力吉撈聊天、分散注意力，教練「火哥」張建銘也分享面對大賽經驗。

李凱威業餘時期有成棒國際賽資歷，12強賽事是首度入選一級國際賽代表隊，昨天首戰與韓國交手，先發打8棒、守二壘，1局上就有守備機會，2局下首打席就敲出首安。

李凱威今天賽前受訪透露，台韓戰前一晚，腦中一直想著場上可能會發生什麼事情，太多想法緊張到必須跑去找隊友吉力吉撈．鞏冠聊天、分散注意力。昨天上場超級緊張，但處理完第一顆球之後，緊繃的情緒就稍微放下，但比賽過程中還是多次起雞皮疙瘩。

李凱威笑說，昨天首打席站上場也很緊張，本來還擔心需要多幾個打席安打才會出現，沒想到首打席就能敲出安打。

李凱威提到，儘管開賽前外界不看好的聲音多，但不多想，把準備好的東西發揮出來、盡力幫助球隊。

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李凱威母隊味全龍隊教練「火哥」張建銘此次為台灣隊外野守備教練，張建銘球員生涯在國際賽攻守屢有好表現，被譽為「為大賽而生的男人」。李凱威表示，張建銘有提醒，平時在母隊比賽怎麼做，就照常表現，無需刻意改變、不然會造成反效果。

台灣隊今天與多明尼加比賽， 李凱威繼續先發，李凱威在中職與多明尼加先發投手威能帝（Pedro Fernandez）對戰成績不差，32打席敲出8支安打，包括1發全壘打，打擊率2成86，他表示威能帝很敢跟打者對決，抓出局數能力強。（編輯：吳協昌）1131114