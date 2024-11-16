韓國12強賽對日本再吞敗 晉級機率受台影響大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國隊15日在世界12強棒球賽對上「宿敵」日本隊再吞一敗，晉級之路蒙塵。韓媒分析，韓國最有可能晉級的狀況是與台灣、澳洲以3勝2敗打平，才有機會以比較「對戰優質率」（TQB）爭取前往東蛋。

接連輸給台灣、日本，韓國隊目前1勝2敗、小組排名第4的戰績相當不利，必須在今天對多明尼加及18日對澳洲戰中都拿下勝利，才有可能晉級，但總教練柳仲逸仍抱持希望，表示「棒球不到最後不會知道結果，會盡全力到最後一刻」。

韓聯社分析，這次A、B兩組預賽分別有6隊，各組前2名可晉級。A組的委內瑞拉及美國已經分別以4勝1敗、3勝2敗取得晉級資格；B組則由同樣拿下2勝的台灣與日本領先。

分析指出，韓國比較可能爭取晉級的狀況是日本5連勝、韓國打贏澳洲、多明尼加。這樣在日本成為分組第一的狀況下，韓國、台灣、澳洲因戰績同為3勝2敗，且彼此對戰勝負兩兩相抵，將依序比較彼此對戰的對戰優質率（TQB）、責失分（ER）-TQB優勢等成績的方式決定晉級隊伍。

韓國先前已3比6輸給台灣，比分差距還有爭取空間，在比較TQB的狀況下，韓國若在對澳洲賽中盡可能拿下更多分數，仍有可能爭取到晉級資格。但若台灣在台日賽中拿下第3勝，韓國得期待日本再吃下2敗，才有機會晉級。

韓國隊在15日晚間賽中率先拿下分數，拉鋸下一度以3比2領先，但投手郭道奎在5局下控球失準，讓日本拉開差距，最終以3比6敗給強敵日本。

柳仲逸在賽後向媒體坦言，「換投對總教練來說是最困難的」，錯過將李映河換上場的最佳時機，可能是這次比賽最大的敗因。

「在比賽剛開始就從日本最棒的投手手上拿下分數，相當鼓舞人心」，柳仲逸說，培養優秀先發投手將是韓國棒球未來的課題，稱讚日本隊擁有許多優秀投手，很羨慕他們擁有可以在2好球後，抓住三振機會的實力。

柳仲逸表示，到比賽中半為止，韓國隊氣勢都不錯，但在5局下卻沒能守住，確實很可惜。但他也稱讚最後一位投手劉泳澯表現很好，一人對上10名打者，投了很多球，「想稱讚他」。（編輯：高照芬）1131116