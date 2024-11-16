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棒球12強台灣日本暫並列分組第1 左投陳柏清晚間6時先發抗日
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12強台日戰買不到票沒關係 7縣市場外直播

2024/11/16 11:42（11/16 11:51 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊16日晚間要在台北大巨蛋力抗日本隊，新北市政府體育局說，傍晚5時45分起在市府市民廣場辦直播派對。圖為現場螢幕測試情形。（新北體育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年11月16日
世界12強棒球賽台灣隊16日晚間要在台北大巨蛋力抗日本隊，新北市政府體育局說，傍晚5時45分起在市府市民廣場辦直播派對。圖為現場螢幕測試情形。（新北體育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年11月16日
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（中央社台北16日綜合報導）世界12強棒球賽，台灣擊敗韓國、多明尼加，拿下2連勝。今晚台灣迎戰日本，買不到票沒關係，新北、桃園、台中、雲林、高雄、屏東及花蓮等7縣市都有戶外直播，一起為台灣隊加油。

新北市府將於傍晚5時45分起，市府市民廣場舉辦「挑戰世壯運、新北神應援」棒球12強台灣隊戰日本直播派對。體育局表示，戶外現場結合「新北歡樂耶誕城」的LED（發光二極體）城堡，準備5個大螢幕播出。並已協調耶誕城城堡動畫主秀，直播前於5時20分播出，直播後繼續展演主秀。若遇下雨照常播出，觀眾可穿雨衣或在迴廊一起加油。

桃園市政府體育局在11月13、14、16、17、18日共5天，在桃園藝文廣場舉辦「2024世界12強棒球賽」中華隊場次直播派對，現場架設500吋LED戶外大螢幕，直播前還有30分鐘的開場活動；體育局今天向中央社表示，若下雨仍會舉辦直播，不會取消，現場會發輕便雨衣給觀賽的民眾。

另外中台灣部分，台中市政府今晚在府前廣場直播「台日大戰」，搭配樂團表演、啦啦隊應援、抽獎等活動。台中市政府表示，若遇下雨現場準備輕便雨衣，但仍呼籲民眾自備雨具，一起為台灣隊加油。

雲林縣虎尾鎮公所今晚也在虎尾圓環舉辦2024年世界棒球12強賽台日對戰戶外轉播活動，歡迎民眾踴躍前往觀賞賽事。

高雄市運動發展局13日起在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場，轉播5場台灣隊賽事，現場設置400吋大螢幕，並邀請街頭藝人表演互動及周邊小遊戲，由專業應援主持人帶動氣氛。今晚台灣將迎戰目前世界排名第1的強敵日本，運發局邀請民眾到衛武營看轉播，為台灣隊努力熱血應援，爭取前往東京巨蛋的機會。

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屏東縣政府於16、17、18日在屏東西市場辦理台灣隊賽事轉播活動，現場設有300吋大螢幕，若遇到下雨不會取消轉播，現場備有大型帳篷可遮雨。

花蓮市公所跟花蓮遠東百貨合作，在遠百前建林廣場舉辦戶外轉播應援活動，13日起轉播台灣隊賽事，現場有搭建棚子，還有「紅不讓市集」提供15間人氣攤商設攤，每場轉播都有上百人參與。但若花蓮納入陸警警戒範圍，將暫時撤掉轉播設備，後續賽事轉播狀況將視颱風影響而定。（編輯：郭諭儒）1131116

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