大巨蛋官辦熱身賽 陳冠宇首度登板身體狀況已100%

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職今天在台北大巨蛋舉行的官辦熱身賽，湧進1萬8513人進場，樂天桃猿以3比0擊退中信兄弟，其中之前腰部緊繃的陳冠宇首度在熱身賽登板，他表示，現在身體已經恢復到100%。

桃猿隊在1局下就展開攻勢，陳晨威、林立、林泓育、林子偉都敲出安打，攻下2分；3局下林立敲安打後盜上二壘，林泓育再敲安打送回1分。

桃猿今天推出魔神樂（Marcelo Martinez）先發，用82球投5.1局，僅被擊出2支安打，投2次保送、5次三振，沒有失分。接著朱承洋、莊昕諺、陳冠宇、陳柏豪接連登板，都沒有失分，終場桃猿隊就以3比0完封兄弟。

中職官辦熱身賽22日在台北大巨蛋由樂天桃猿隊以3比0擊退中信兄弟隊，桃猿先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）主投5.1局僅被擊出2支安打，投2次保送、5次三振，沒有失分，拿下勝投。中央社記者張新偉攝 114年3月22日

今天陳冠宇在熱身賽首度登板，在8局上1出局時被許基宏、江坤宇敲安打，面臨二、三壘有人，三振掉王威晨後，雖然對陳俊秀投出保送，不過最後解決掉曾頌恩、化解滿壘危機。賽後桃猿總教練古久保健二表示，陳冠宇調整後回來登板，非常感謝他。

陳冠宇表示，之前是因為突然天氣變冷，導致腰有點緊繃，他笑說：「可能是身體老了。」

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陳冠宇跟教練討論過後，決定用一點時間修復，他強調，「現在身體已經100%，希望可以對球隊做貢獻。」陳冠宇也提到，今年開季雖然有腰部狀況，不過比去年開季還要再順利一點，「教練給我很多空間準備，希望我保持在最好的狀態，真的趕不及也沒關係。」

至於今天登板狀況，陳冠宇指出，原本自己對許基宏就不是很順手，今天想說要用不一樣方式面對他，「但還是被他打安打，教練說我的狀況看起來是不錯，但今天第1顆好球都沒有搶到，所以投起來沒有這麼順手，不過變化球投起來還算可以。」（編輯：陳政偉）1140322

中職官辦熱身賽22日晚間在台北大巨蛋由樂天桃猿與中信兄弟交手，桃猿陳晨威（圖）4打數敲出2支安打、跑回1分，助隊終場以3比0奪勝。中央社記者張新偉攝 114年3月22日