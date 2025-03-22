吳念庭3安3打點手感佳 雄鷹官辦熱身賽中止3連敗

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職官辦熱身賽台鋼雄鷹今天與味全龍隊交手打線串聯搶分，團隊敲出10支安打，吳念庭3安3打點手感佳，雄鷹終場以7比2搶勝、中止近期3連敗。

雄鷹隊今天在嘉義市立棒球場迎戰龍隊，雄鷹隊派出洋投艾速特（Eric Stout）先發，開賽稍微有狀況，1局上先投出保送，2人出局後被林智勝敲出安打失掉1分，再被陳思仲敲出二壘打再掉1分。

雄鷹隊1局下靠著失誤、王柏融二壘打、魔鷹（Steven Moya）選到四壞保送上壘，吳念庭適時安打先追1分。

雄鷹隊3局下靠著曾子祐、王柏融接連安打，魔鷹再選到保送上壘，1人出局後藍寅倫高飛犧牲打送回追平分，再靠著曾昱磬適時安打超前比數。

雄鷹隊7局下再起攻勢，1人出局後曾子祐四壞保送、王柏融安打推進，魔鷹補上安打添分，吳念庭二壘打一棒再添2分、幫助球隊拉開領先差距；雄鷹隊8局下靠著觸身球保送、四壞保送，王柏融適時安打送回團隊第7分。

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雄鷹隊團隊敲出10支安打，吳念庭單場3安3打點、打擊手感最佳，王柏融也有單場4安1打點好表現。

雄鷹隊先發投手艾速特（Eric Stout）今天投3局被敲出3支安打，投出6次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分、奪下勝投，陳宇宏中繼2局、石萬金（Spenser Watkins）後援4局都沒有再失分數，替球隊守住勝利。（編輯：陳政偉）1140322