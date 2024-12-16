日職火腿來台交流賽 林安可：期待對上古林睿煬
2024/12/16 16:21（12/16 16:41 更新）
（中央社億記者謝靜雯台北16日電）日職北海道日本火腿鬥士隊2025年3月來台與中職統一獅、中信兄弟打交流賽，古林睿煬若代表火腿對獅隊出賽將成話題，獅隊球員林安可形容兩人是「熟悉的陌生人」，盼都有好表現。
北海道日本火腿鬥士隊將於明年3月1、2日來台，在台北大巨蛋依序與中職統一7-ELEVEn獅隊和中信兄弟交手，火腿隊從陽岱鋼、王柏融開始，陸續都有簽下台灣球員，去年簽下投手孫易磊，今年則透過中職旅外自由球員制度再簽下原本效力獅隊的投手古林睿煬。
火腿隊預告此次將以全一軍陣容來台，古林睿煬若有機會對獅隊出賽也是話題，今天售票記者會上，獅隊野手林安可表示，有跟古林睿煬聊過這個交流賽，過去是隊友，印象中沒有打過古林睿煬的球，「我們像是熟悉的陌生人」。
林安可有對古林睿煬說，如果能對獅隊登板，一定要投出好表現，證明有壓制中職打者的能力才會被簽走，但也希望證明自己對上像古林睿煬這樣等級的投手可以打出好成績，「有開玩笑對古林說，我們不會被你壓制。」
今天售票記者會上，火腿隊代表清宮幸太郎出席，不忘恭喜世界12強賽台灣代表隊成員林安可，並稱讚林安可在複賽對日本打的全壘打很厲害、是很棒的選手；對於明年交流賽，林安可則喊話，要讓火腿隊體驗世界12強賽時熱烈的台式應援。（編輯：李亨山）1131216
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