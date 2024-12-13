樂天桃猿石垣島與日職羅德交流賽 2025年2月登場

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職樂天桃猿隊延續傳統，將於2025年2月15、16日第8度赴日本石垣島與日職羅德隊打交流賽。

中華職棒樂天桃猿隊今天公布，明年2月15、16日將舉行「亞洲門戶交流賽」，將第8度率隊赴日本石垣島與日職千葉羅德海洋隊交手，樂天專屬啦啦隊樂天女孩也將到場為桃猿男兒應援。

桃猿隊發出公告表示，「亞洲門戶交流賽」是近年相當熱門的台日棒球交流賽之一，也是桃猿隊春訓重大賽事，自2016年首次舉辦後，深受球迷喜愛，明年邁入第8屆，桃猿球團表示，非常感謝石垣市政府再次主辦這項賽事，透過國際交流讓台灣棒球持續進步。

「亞洲門戶交流賽」樂天桃猿與易飛旅遊合作推出主題套裝行程，獨家套裝遊程將在12月16日上午10時於易飛旅遊官網限量報名開搶，行程包含兩場比賽門票並安排樂天桃猿應援熱區保留席，讓球迷近距離感受賽場的熱烈氛圍。（編輯：陳政偉）1131213