清宮幸太郎12強賽後找高國輝 直言受恩惠要表達感謝

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）世界12強棒球賽台灣順利奪冠頒獎後，畫面捕捉到日本隊球員清宮幸太郎特別找高國輝致意，清宮幸太郎今天表示，受到高國輝很多照顧，身為接受恩惠的人應該要表達感謝。

世界12強棒球賽台灣與日本爭冠，台灣順利奪冠後，日本代表隊陣中北海道日本火腿鬥士隊好手清宮幸太郎特別留下來，等到頒獎典禮結束後，找台灣隊教練高國輝致意合照，也讓球迷和媒體都留下深刻印象。

火腿鬥士隊2025台灣交流試合今天舉行售票記者會，清宮幸太郎接受媒體訪問時表示，高國輝去過火腿隊很多次，無論是在火腿隊期間，還是在12強賽會期間，高國輝有遇到他都會打招呼、也會關心提醒他，「我受到很多照顧，所以趁著最後一場比賽結束後，長期接受恩惠的人應該要表達感謝。」

被問起是否因為打過很多國際大賽，加上爸爸清宮克幸也是日本橄欖球名將，從小受到薰陶才養成的習慣，清宮幸太郎表示，本身就不是會怕生的個性，感謝就應該表達出來。

對於此次世界12強賽，清宮幸太郎自評不是很滿意，上場的機會並不多，教練團對他的信賴感還不夠強，但會好好努力，期許能成為讓教練團信賴的選手，之後有更多上場的機會。（編輯：李亨山）1131216