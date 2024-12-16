日職火腿隊明年3月來台交流 清宮幸太郎喊話放馬過來

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）北海道日本火腿鬥士隊2025年3月來台與中職統一7-ELEVEn獅、中信兄弟打交流賽，火腿隊球員清宮幸太郎用中文喊話：「放馬過來」，清宮幸太郎愛台灣火鍋，王威晨不忘推銷臭豆腐。

日職北海道日本火腿鬥士隊2025年台灣交流試合今天舉行售票記者會，火腿隊將於明年3月1日與獅隊交手、2日與中信兄弟交手，火腿隊野手清宮幸太郎、獅隊野手林安可、兄弟野手王威晨今天都出席記者會。

清宮幸太郎回憶剛落幕的世界12強棒球賽，對台式應援難忘，聲音大到球員們在休息區都聽不到彼此的說話聲音，對台灣球迷都知道怎麼跟著啦啦隊舞步跳舞也印象深刻。

清宮幸太郎透露熱愛台灣火鍋，在12強賽期間吃過一次火鍋，對火鍋味道很難忘，此次再度來台，昨天也有去吃火鍋，笑說：「現在肚子中還有一股熱火。」

林安可身為台南獅隊代表，向清宮幸太郎推薦有空可以逛逛台南古蹟，還可以品嚐台南有名的牛肉火鍋；王威晨則笑說，不要一直吃火鍋，可以嚐嚐臭豆腐和珍珠奶茶，清宮幸太郎馬上回說：「臭豆腐真的很臭、我沒有辦法。」

清宮幸太郎提到，知道今年日職讀賣巨人隊年初有來台灣與中職球隊打交流賽，明年換火腿來台灣交流，但這只是第一步、未來的路還很長，希望可以讓交流繼續下去，特別學了一句中文對中職球隊喊話：「放馬過來」。（編輯：李亨山）1131216