樂天金鷲陣中有4台將 球團社長讚台灣棒球進步

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）日職東北樂天金鷲隊今天為旅日好手蕭齊舉行加盟記者會，目前樂天陣中已有4名台將，球團社長森井誠之表示，台灣棒球一直在進步，盼蕭齊可以發揮能力，讓全世界看到他的表現。

樂天金鷲隊相中身高達197公分的投手蕭齊，今天球團為他舉辦記者會，樂天球團社長森井誠之親自抵台參加。森井誠之表示，蕭齊擁有身高197公分優勢，是非常難得的身材，「球探部門打給我，說絕對這位選手未來一定會活躍在日本職棒。」

目前樂天陣中已經有4名台灣選手，除了宋家豪、王彥程、蕭齊，還有今年透過選秀加盟的陽柏翔。森井誠之指出，台灣棒球一直在進步，非常希望可以創造讓台灣選手可以長期待在這支球隊的環境，「希望他可以好好發揮能力，讓世界球迷都看到他的表現，我也會多學習用中文跟蕭齊溝通。」

森井誠之也透露，蕭齊這次參加樂天秋訓，這段期間跟隊友相處融洽，他笑說：「聽說他（蕭齊）已經學會幾句日文，也覺得日本食物很好吃，但聽說他不敢吃納豆。」

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被問到目前左投王彥程尚未轉為支配下，森井誠之指出，「球隊裡面計畫裡，都會有空間讓育成選手填補空缺，目前球隊左投滿少的，希望他可以好好把握機會，非常期待他的表現。」

至於已經效力樂天9年的宋家豪，森井誠之提到，之前有幫他慶祝達成300場出賽里程碑，「這幾年來他的表現已經成為球隊不可或缺的存在，希望未來可以繼續表現出來，也希望他可以參加國家隊，成為台灣人心中的驕傲。」（編輯：陳政偉）1131115