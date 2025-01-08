日職火腿3月交流賽話題高 古林睿煬投獅、孫易磊先發對兄弟

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）日職北海道日本火腿鬥士隊3月來台交流賽話題十足，3月1日首戰與統一7-ELEVEn獅隊比賽將派出「熟悉的陌生人」古林睿煬先發，2日對中信兄弟比賽先發投手為孫易磊。

日職北海道日本火腿鬥士隊2025年台灣交流試合將於3月1、2日在台北大巨蛋舉行，主辦單位悍創運動行銷今天發出公告揭曉火腿隊先發投手安排。

火腿3月1日首戰與獅隊交手，將派出曾效力獅隊的24歲投手古林睿煬，古林睿煬去年季後透過行使旅外自由球員權利加盟日職火腿隊，這次交流賽要對上前東家話題十足。先前在售票記者會上，獅隊野手林安可就曾表示，因為之前是隊友，沒有打過古林睿煬的球，「我們像是熟悉的陌生人。」

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火腿隊3月2日對上中信兄弟派出19歲投手孫易磊，孫易磊2023年底加盟火腿隊、展開旅日生涯。孫易磊去年球季在日職二軍出賽15場，總計投25.2局戰績2勝2敗，防禦率3.86。

兩場交流賽開賽時間皆為下午2時，截至昨天為止，3月1日比賽預售約2萬2100張門票，2日預售為2萬400張門票。（編輯：張雅淨）1140108