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孫易磊旅日生涯初登板 對決陽岱鋼飆152公里火球

2024/4/19 15:29（4/19 15:50 更新）
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日職日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊。（中央社檔案照片）
日職日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）日職日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在二軍職業生涯初登板，首打席就與旅日大前輩陽岱鋼對決還狂飆152公里火球，總計投1局無失分；陽岱鋼則4打數沒有安打、選到1次保送。

19歲的孫易磊在去年U18世界盃棒球賽投出身價，也與日職火腿隊簽下育成合約，今年球季開始旅日生涯。

孫易磊今天在二軍賽事初登板，先發對上日職二軍球隊Oisix新潟Albirex隊，而對手甚至推出台灣好手陽岱鋼先發打第1棒、擔任指定打擊，上演旅日台灣選手大對決。

1局上首打席孫易磊對上陽岱鋼，飆出4顆152公里火球，讓陽岱鋼擊出一壘方向滾地球出局。

接著孫易磊三振掉篠田大聖，之後雖投出保送，不過最後讓小池智也擊出游擊方向滾地球出局。總計孫易磊用23球投1局，沒有失分，最快球速就是對上陽岱鋼時的152公里，而且還讓陽岱鋼打斷球棒。

陽岱鋼此戰在3局上選到保送，5局上擊出二壘方向滾地球出局，後2個打席遭到三振，總計4打數沒有敲出安打，目前打擊率2成。終場日本火腿隊二軍以7比3擊敗Oisix新潟Albirex隊。（編輯：龍柏安）1130419

#日職
#孫易磊
#陽岱鋼
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