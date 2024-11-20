古林睿煬可能簽日職火腿3+1複數年合約 總教練喊一見鍾情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北20日電）日職北海道日本火腿鬥士今天宣布，與中職統一獅王牌古林睿煬達成加盟共識，據悉將簽下3+1複數年合約，總教練新庄剛志盛讚，古林睿煬是台灣第1投手，更打趣地說對他一見鍾情。

24歲的古林睿煬在2018年以選秀第1指名加入獅隊，並逐漸蛻變為球隊新生代王牌投手，尤其本季繳出生涯年表現，出賽21場、投125局，拿下10勝2敗，送出150次奪三振，防禦率僅1.66，各項數據都是生涯最佳，並勇奪年度防禦率王、最佳9人投手獎及年度最有價值球員（MVP）等大獎。

古林睿煬今年季後行使旅外自由球員權利，日前確定旅外入札制度議約權益由火腿隊取得，如今雙方達成共識，古林睿煬感謝火腿隊的肯定，讓他有機會踏上日職舞台，並期待與大家交流、吸收新的知識，未來持續精進自己，為球隊做出更多貢獻。

火腿首席棒球總管栗山英樹表示，今年多次前往台灣觀察古林睿煬，發覺他在投手丘上的存在感增加，有種快速成長感覺，「鬥士隊將背負獅隊所有人期待，與古林投手一起前進，讓他成為一名能代表日職的投手。」

火腿總教練新庄剛志則透露，一開始注意到古林睿煬就一見鍾情，並提到古林睿煬雖面容和氣，卻充滿霸氣，更以「可能是台灣第1的投手」形容。

新庄剛志期許，古林睿煬能成為世界水準投手，而且加入先發輪值，「但我希望他不要著急，一點一點地展現自己的優勢。」最後新庄剛志還喊話與古林睿煬最愛的阿嬤，「我們會好好照顧您的孫子的。」（編輯：龍柏安）1131120