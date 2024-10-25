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台中市114年將首度發行公債 議員批未對市民說明

2024/10/25 18:37（10/25 19:11 更新）
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民進黨籍台中市議員江肇國（右）25日在議會質詢時指出，台中市府2025年將發行規模高達新台幣200億元的公債，如此大事卻未向市議會、市民報告。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月25日
民進黨籍台中市議員江肇國（右）25日在議會質詢時指出，台中市府2025年將發行規模高達新台幣200億元的公債，如此大事卻未向市議會、市民報告。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月25日
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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市去年通過公債條例，本說備而不用，今年卻編列經理費，估算明年將發行新台幣200億元公債。市議員認為，發行公債是大事，有關公債的預算及發行，市府有義務對市民說明。

台中市議會去年通過「台中市公債及台中市市庫券發行自治條例」，市府本說備而不用。民進黨籍台中市議員江肇國今天在市議會財經業務質詢提到，市府今年已經編列了新台幣500萬元的經理費，以手續費的比例計算，市府將在明年發行200億元公債，但卻未向市議會報告。

副市長黃國榮表示，台中市未來有2000多億元的重大建設，必須籌措財源，市府除了促進經濟增進稅收，希望中央能像補助高雄一樣，多一點補助給台中。

財政局長游麗玲，發行的公債是借債還債，目前還不需要借債建設，發行公債也還沒有明確時間，要看整個利率趨勢，參考中央公債發行狀況後，再行簽辦。

江肇國指出，台中市首度發行公債，規模高達200億元，這麼大的事，為什麼不是公正的委員會來評估討論、制定政策。台中的大事必須取得市議會、市民的理解，不能隨便回答或不提，如果今年不是發行公債的時間，為何台北市、高雄市要發行。

江肇國舉例，台北市政府今年發行100億元公債是為了捷運松山線、信義線而發行。他說，有許多縣市經驗可參考，台中市規劃200億元規模的公債，還拿不定利率、時機點，為何要通過500萬元的經理費。

他說，有關公債發行，市府有義務向市議會、市民說明，不要為了政治目的，把資料藏在抽屜裡。（編輯：郭諭儒）1131025

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