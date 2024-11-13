楊双子著作英譯本角逐美國家圖書獎 願擔任破風者

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）台灣作家楊双子著作「臺灣漫遊錄」英譯本入圍「美國國家圖書獎」決選名單，是台灣文學作品首度入選。楊双子今天表示，台灣文學外譯之路絕非單打獨鬥，盼擔任破風者與所有人共同奮鬥。

「美國國家圖書獎」（National Book Awards）為美國指標性文學大獎，頒獎典禮將於20日舉行，資助楊双子赴美的新台灣和平基金會今天舉辦記者會，由作家朱宥勳擔任主持人，基金會董事長王美琇、作家平路共同出席應援。

「臺灣漫遊錄」刻畫1930年代一名虛構日本作家來到台灣旅遊見聞，以「米篩目」、「壽喜燒」等12道台日菜餚名稱分篇，也刻畫在沉重殖民歷史下，她與台灣女通譯間的情感流轉，英文版譯者由金翎擔任；先前日文版已獲得第10屆日本翻譯大賞肯定，創下台灣文學作品首獲此獎紀錄。

楊双子分享最初創作契機之一是想參與「台灣歷史小說獎」競賽，而一本以台灣歷史背景為基底之作，如何走向世界舞台，她除了感謝譯者金翎的用心，也認為題材找到國際共同在意議題。

觀察日文版迴響，她發現許多日本讀者是被美食勾出好奇；甫上市的英譯本，則因性別議題，以及殖民者與被殖民者間複雜關係受到關注。

目前「臺灣漫遊錄」已售出韓國版與捷克版，楊双子能理解前者共感處在於都曾被日本殖民；但後者嚇了她一跳，台灣應該也鮮少有人讀過當代捷克文學，會有好奇心，某種程度代表台灣能見度上升，也因近年國際局勢變化中、台灣被推到風頭浪尖的契機，絕非她個人努力而已。

平路也表示：「台灣文學不只是一個人的單打獨鬥，而是整排的隊伍」，若所有人的作品都沒意義，無一作者能倖存，整排隊伍之中意義都是相連的，「身為台灣作者，且多年持續創作的作者，很高興楊双子在隊伍裡帶著大家前進」，現在也更凸顯台灣歷史小說重要性，外國讀者想知道台灣如何成為今日台灣，就得了解過去，以啟未來。

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楊双子補充，2022年她在西班牙、法國、義大利逛當地書店時，發現台灣作品不僅少，甚至會被歸類在中國書群中；相較之下，韓國卻有極大的獨立專區，從熱門的KPOP、文學小說到嚴肅的政治書籍各種類皆有，「它們是成群結隊出去，這是韓國政府有意識的推動。」

楊双子也呼應平路，在她之前有很多前輩，不限於文學領域也包含政治工作者，都努力地增加台灣國際曝光度。「外譯這條路絕非單打獨鬥」，雖因入圍「美國國家圖書獎」能見度變高，但她自認像自行車隊的破風手，只是先站出去，等待背後蓄勢待發的主力群衝出。（編輯：陳政偉）1131113