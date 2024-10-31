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如精靈一掠而過 台灣詩以字跡與氣味包圍法國民眾

2024/10/31 08:26（10/31 08:41 更新）
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詩人鍾永豐的筆記本與散文作品「菊花如何夜行軍」於9月26日至28日在法國國家圖書館BnF「台灣文學大師週」展出。中央社記者李若韻巴黎攝 113年10月31日
詩人鍾永豐的筆記本與散文作品「菊花如何夜行軍」於9月26日至28日在法國國家圖書館BnF「台灣文學大師週」展出。中央社記者李若韻巴黎攝 113年10月31日
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（中央社記者李若韻巴黎31日電）詩人如精靈，在字與紙之間留下一首詩。台灣詩的氣味近期前來到法國國家圖書館BnF，在「台灣文學大師週」包圍巴黎民眾，從五感市集、手稿展覽、詩友對談呈現台灣，主辦與協辦單位接受中央社專訪。

「台灣文學大師週」於9月26日至28日在法國國家圖書館舉行，這是巴黎5大國家圖書館裡最大的一間，建築外型特殊，如4本打開的大書，占地廣大，閱覽室面積約1.6萬坪，擁有豐富藏書，入內檢閱需付費或申請，展覽與演講則多免費。

原本嚴肅安靜的法國國家圖書館，在「台灣文學大師週」期間卻進駐鹹水雞、大腸包小腸、彈珠台、戳戳樂的五感市集，充滿濃厚的台灣氣味，除了舉辦多場文學對談外，現場並設有法譯台灣文學小書攤，與作家手稿、筆記本與出版作品小展覽，吸引許多法國觀眾駐足翻閱。

「台灣文學大師週」的主辦單位為巴黎駐法國台灣文化中心（巴文中心），為慶祝中心成立30週年，聚焦於現代詩，舉行「台灣文學大師週」，邀請詩人楊澤、陳育虹、鍾永豐來巴黎與民眾交流。

巴文中心主任胡晴舫解釋，楊澤的語言創新，從詩中帶出生命哲學，在平凡中擁有不平凡的意義，能代表台灣人特殊的生命狀態；陳育虹看似寫微不足道的事物，但讀起來卻充滿日常的聲音，她將我們聽到的、聞到的都寫進詩裡，字句簡單卻能看到全世界，這其實非常困難。

鍾永豐因為跟林生祥從事環保運動而開始寫詩，並且以家鄉的客語創作，強而有力，在當時給予社會很大的反省，直到現在，雖然鍾永豐的創作內容仍持續挑戰社會上的不公義，但當唸起來是一種饗宴。

身為小說家的胡晴舫，從文學創作者的角度分析「詩」與「小說」。她形容小說是入世的語言，必須俗氣，因為小說家的創作方式是蹲在社會邊緣，吸收世界的痛苦與喜悅。「但詩人很特別，詩人像脫俗的精靈，他們的語言是一道光、一個味道，無論內容多麼沈重，總會帶給讀者絕美的感官體驗」。

胡晴舫說：「詩人總讓小說家羨慕，因為小說家像沈重的肉體壓在地上，看著詩人如天使般一隻隻從天上飛過，這些台灣詩很美，它們不只是一種文學呈現，而是代表生命的愉悅，這讓法國觀眾驚艷。」

「台灣文學大師週」的協辦單位為巴黎福爾摩沙論異協會（Association CONVERSATION FORMOSANE），策展人王建慧是留法比較文學博士生，開展前才剛完成博士論文口試，秉持著對台灣文學的熱愛，王建慧與協會夥伴們從「氣味」出發，邀請法國觀眾以「五感」體驗台灣詩。

王建慧說：「無論國籍，每個人都有視聽味嗅觸，藉由打開每個人都擁有的五感，建立彼此的第一個連結後，再來談詩，再來談文學。」

「台灣文學大師週」的講座安排如互動式劇場，詩人與對談者在中間，觀眾圍成圈，王建慧解釋「五感是一種包圍，藉由改變空間，讓觀眾有不一樣的感受。」

以楊澤的文學座談場次為例，當楊澤與對談者以中文與法文朗誦詩集時，亦有茶藝師現場泡茶，供觀眾品茗，茶葉是楊澤私藏已絕版的梨山茶（台灣高山茶）；座談結束後，播放楊澤導演的紀錄片「新寶島曼波」，視聽味嗅一次呈現。

五感之中的「觸感」人氣最高，展出3位詩人的手稿、筆記本、與出版作品，王建慧說：「手稿可以了解成書的進程，並且更靠近作者在創作的當下。」

3位詩人的字跡如他們的風格，非常不同。陳育虹的字跡娟秀，現場展出她在2022年榮獲瑞典蟬獎（Cikada Prize）的手稿與插畫；除此之外，詩因為字數不多，在定稿前如果想印出來修訂，常只會用到A4紙不到一半的空間，另一半都是空白，陳育虹便將其剪下，將一百行詩貼成一大張紙，方便調整整體感，如果想搬動詩行，就再繼續剪貼。

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王建慧曾經是楊澤的學生，她說老師總是隨身攜帶一個小本本在創作，現場展出楊澤2009年的隨身筆記本，記載了密密麻麻的思緒，但背面總是留白。楊澤的詩集「薔薇學派的誕生」也在旁展示，王建慧鼓勵觀眾觸摸紙質，感受裝幀設計，「因為文學與紙是永遠無法分開的，書給讀者的不只是閱讀本身。」

鍾永豐的筆記本平凡樸實，字跡大而用力，除了留下創作詩句外、也有生活紀錄、和對音樂表現的發想，手稿區也展示鍾永豐的散文作品「菊花如何夜行軍」。（編輯：唐佩君）1131031

詩人陳育虹自製剪貼的長詩手稿於9月26日至28日在法國國家圖書館BnF「台灣文學大師週」展出。中央社記者李若韻巴黎攝 113年10月31日
詩人陳育虹自製剪貼的長詩手稿於9月26日至28日在法國國家圖書館BnF「台灣文學大師週」展出。中央社記者李若韻巴黎攝 113年10月31日
詩人楊澤的筆記本與詩作「薔薇學派的誕生」於9月26日至28日在法國國家圖書館BnF「台灣文學大師週」展出。中央社記者李若韻巴黎攝 113年10月31日
詩人楊澤的筆記本與詩作「薔薇學派的誕生」於9月26日至28日在法國國家圖書館BnF「台灣文學大師週」展出。中央社記者李若韻巴黎攝 113年10月31日
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