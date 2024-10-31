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不然我來 旅法博士生王建慧以文學活動熱血論異台灣

2024/10/31 08:40
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（中央社記者李若韻巴黎31日電）關於文學與台灣，旅法博士生王建慧總是熱血向前，她創立巴黎福爾摩沙論異協會，並於日前在巴黎完成一場大型台灣文學活動。王建慧說：「台灣與世界的關係是雙向的，與其鼓勵台灣去面向世界，不如讓世界朝向台灣」。

王建慧與她所創立的「巴黎福爾摩沙論異協會」（Association CONVERSATION FORMOSANE）是「台灣文學大師週」的協辦單位，在主辦單位駐法國臺灣文化中心的支持下，於9月26日至28日在巴黎國家圖書館BnF、法國鳳凰書店、老柵欄與熊文學咖啡館，熱血展開一連串的台灣文學活動。

策展人王建慧說自己在過去當活動參與者時，若看到有人只動口給意見卻不真正動手協助，就會給對方「不然你來」（台語：阿謀哩來）的評語。所以當她去年9月接下大師週任務時，她的內心只有一個聲音「不然我來，真的來了！我應該怎麼辦？我想讓文學活動更親民，我想要打開參與者的光譜，吸引更多不同的觀眾。」

有別於一般靜態學術性文學講座形式，王建慧與夥伴們在嚴肅的圖書館空間裡，搭起有得吃又有得玩的五感市集、法譯台灣文學小書攤、作家手稿展覽、台灣藝術家王呈哲的攝影展，並串連法國詩友、學者專家在巴黎文學活躍熱點，相互交流。

曾經學習劇場，來巴黎攻讀比較文學博士的王建慧，在「台灣文學大師週」開展前才剛完成博士論文口試，她正努力開創一種比較文學的研究方法，想掙脫強勢的西方理論，讓非強勢國家不再只是被動的受眾，反而也可以主動給予，成為一種研究方法的視角。

王建慧說：「例如後殖民理論其實並不僅有非洲和拉丁美洲的例子，台灣也是一個重要的例子，國際學術研究應存在一種台灣視角；當研究台灣時，使用台灣視角，而非用別的西方理論看台灣。」

王建慧以「台灣文學大師週」活動現場所展出的王呈哲攝影展為例，其中一幅作品是台灣民俗陣頭官將首粉墨登場，背景卻是巴黎風情的歌劇院，「讓台灣在世界裡面，讓比較以『雙向』的方式呈現，與其鼓勵台灣去面向世界，不如讓世界朝向台灣，讓台灣的特殊性成為一種普遍性」。

雙向的比較貫穿「台灣文學大師週」，除了在文學對談講座外，活動現場亦設有小書攤，與國家圖書館內的Tschann13書店和鳳凰書店合作，雙語呈現近20本「法譯」與「繁體中文版」的台灣文學作品。

王建慧應中央社記者的要求，就此次大師週的活動，推薦5本台灣作品給巴黎觀眾，有來自此次邀請作家楊澤、陳育虹的法譯詩集、吳明益的「天橋上的魔術師」（Le Magicien sur la passerelle）、夏曼藍波安的「大海之眼」（Les yeux de l’océan）、白先勇的「孽子」（Garçons de cristal）、陳思宏的「鬼地方」（Ghost Town）。

熱愛文學的王建慧對台法兩方的作家與譯者如數家珍。她形容陳育虹的筆觸細膩，好像可以感受到花落與小貓的叫聲，像是法國古老文化裡的鍊金師，能將生活感提煉出來；楊澤近期以「漫興」系列展開如隨筆般的詩作，紀錄自己的生命狀態，地點跨及紐約、巴賽隆納、台北永康街等，很像法國作家波特萊爾般的漫遊。

關於作家與譯者的關係，王建慧舉例吳明益與譯者關守奇（Gwennaël Gaffric），很像村上春樹和譯者賴明珠。王建慧說自己很喜歡一個法文字「hiatus」，意思是「脫節、斷裂」。這個字因為有很多母音，念起來很卡，感覺就像是譯者如何在原作的逐字之間去修補與詮釋。

講話速度很快，但謹慎使用字詞的王建慧，在受訪尾聲談到她很感謝「巴黎福爾摩沙論異協會」的眾夥伴陪她圓了這場夢，她認為他們不僅做出了豐富度，也做出了深度，讓文學充滿人味。這個協會來自在巴黎各領域的台灣學生，與法籍藝術家和學者，他們希望藉由討論，從對話中開發彼此相同或歧異的意見，因而以「論異」兩字作為宗旨。

「台灣文學大師週」的活動現場處處有巧思，手稿區展覽所放置的陶藝作品，來自台灣藝術家奕璇的「皺摺」系列，是王建慧在開展前去巴黎家飾設計展當翻譯後，對方特別託人悄悄送給她的博士畢業禮物。

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「台灣文學大師週」的活動資料摺頁非常精美，正面展開來後，背面便是官方主海報，畫面是一艘古船乘載著超現實的公寓高樓，在暴風雨中破浪而行後，逐漸駛向放晴過後的彩虹，呈現島（混融）、河（抗爭）、海（流動）的意象，由王建慧的設計師哥哥所作，藉此隱喻台灣歷史。為力挺活動，除了摺頁外，王建慧的哥哥還另外開發了3款副海報與書籤，吸引許多巴黎觀眾索取收藏。

為了辦活動幾乎動員自己所有人脈的王建慧，在經歷此次「台灣文學大師週」的經驗後，期待自己在未來可以辦得更好，「我很想知道台灣文學活動可以走多遠」。（編輯：韋樞）1131031

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