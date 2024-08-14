楊凱丞寫「針尖上我們扮演」 透視檢驗師的寂寞心靈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北14日電）在醫療體系中，檢驗人員扮演檢查的關鍵角色卻經常被忽視，醫技系出身的作家楊凱丞新作「針尖上我們扮演」，以8篇短篇故事，透視檢驗科裡的寂寞心靈與幽微人性。

根據寶瓶文化發布新書資訊，醫技系出身的楊凱丞，以寄生蟲鑑定、血庫、義肢、人工生殖等醫學技術為故事元素，發展成一部人物隱微串連的短篇小說集。

作家吳明益為本書撰文推薦，認為楊凱丞「勇敢地藉由寫作這件事，審視了醫院這個空間，和靈魂這個空間。雖然未來他勢必還會反覆審視，這個起點和那些過度自信的寫作者並不相同，但這本真情的作品，奠定了凱丞作為寫作者的可貴身分。」

「虫洞」裡，兩個渴望從醫卻進了醫技系的學生，既是戰友也是彼此競逐的假想敵；「海參爬行的夜晚」寫檢驗科醫師對如同機械體一般的工作產生自我懷疑；「石蠟塊」中，就讀法醫研究所的學生，從一具屍體談起自己改變性別的心路歷程。

「抵達靜脈的瞬間」寫檢驗科裡窺看前來檢驗者個資的寂寞心靈；「海灘、水療室與陽光走廊」寫燒傷中心的護理人員，在陪伴病人及其家屬的過程中，回首與父親的過往；「顯微紀」寫疫情期女性檢驗科醫師工作超載，男性好友前來協助卻確診，SARS期間存活下來的太太目睹這一切。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「維納斯的手」寫老公裝上義肢，女人卻跟著對他人的手生出渴慕之情；「誕」描述生殖中心的胚胎師意外懷上不知該不該留下的孩子。

楊凱丞1994年生於台中，畢業於台北醫學大學醫技系，東華華文所創作組（M.F.A.）。專事小說創作，近年橫跨影評與影視劇本創作，偶爾攝影與健行。作品曾獲青年超新星文學獎、新北市文學獎、奇萊文學獎、中興湖文學獎、文化部青年創作獎勵。（編輯：張雅淨）1130814