得獎提國家認同分歧 楊双子相信文學能凝聚台灣

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（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）作家楊双子3個月前以「台灣漫遊錄」獲美國國家圖書獎，致詞提到台灣國家認同分歧。她今天表示，她相信虛構的小說可以改變現實世界的觀點，她將繼續書寫，用故事凝聚台灣。

楊双子與英文譯者金翎18日起在南加州多所大學巡迴座談。「台灣漫遊錄」長篇小說2020年以華文出版，2024年金翎翻譯的英文版本，獲得美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學獎。

「台灣漫遊錄」是一部歷史小說，帶入殖民議題，故事設定在近百年前的台灣，講述1930年代兩名女性，分別是日本作家與台灣翻譯者，在因緣巧合下展開的一場鐵道美食之旅。

楊双子去年11月20日在紐約發表得獎感言說：「台灣人自己內部的國家認同、族群認同也很不相同。現在有些人會認為自己是中國人，就好像是100年前有些台灣人會覺得自己是日本人。」

楊双子今天接受中央社記者訪問，談到自己對於寫作的信念，「我認為虛構的小說可以改變現實世界的觀點」。

楊双子舉例「早在大家還不能自由戀愛的年代，小說裡面已經在談自由戀愛了」。她認為，只要小說家持續創作，就算故事是虛構的，仍然可以透過故事，影響現實世界的看法，她的目標就是透過寫作凝聚台灣。

在「台灣漫遊錄」這部虛構的小說中，楊双子放入許多歷史考究，回顧台灣近百年前的生活樣貌，聚焦在兩大主題：女性與旅行。她從史料當中爬梳，日本時代女性身體的自由程度，以及當年台灣各大城市的景點與交通方式。

透過書寫，她重新審視台灣各地的歷史與城市發展，「以前我可能覺得我對台灣很熟悉了，可是為了寫這本書，我覺得我看了更多有歷史縱深的城市的發展」。

這本小說不僅在內容上穿越時空，回到百年前的台灣；透過金翎的翻譯，更讓這本小說跨越文化，在美國獲得翻譯文學獎。金翎向中央社記者表示，這本書獲獎代表深耕本土文化的價值。

故事場景設定在百年前的台灣，對話交雜日語、台語和華語，充滿台灣獨有的文化細節。金翎說：「台灣有一句話說『越本土，越國際』，我覺得這本書可能不能再更本土了吧。」

金翎說，楊双子基於她在台灣文學的學術背景，在小說中巧妙安排許多細節，很多可能連台灣人也不知道的史料，但這本小說的獲獎證明一件事「只要夠周全，不需要刻意簡化，也不用顧慮太多，還是可以把自己的文化用英文介紹出去」。

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楊双子認為，這本小說的獲獎，代表台灣文學受到肯定。她回想2009年就讀台灣文學研究所，面對很多人質疑「台灣有文學嗎？」她說，現在可以很有自信說：「台灣有文學，還拿到國際大獎。」

楊双子說：「這個獎讓大家知道，台灣文學有足夠的強度。我不是一個人，而是整個台灣文學界的水準很高，我剛好被看見。」她期待，台灣能像法國、韓國一樣，有長期穩定的文化政策，投入足夠資源，持續把台灣文學推向國際。（編輯：陳承功） 1140220