納豆砸300萬娶嬌妻 侯友宜喊話當不離不棄好丈夫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北25日電）藝人納豆和老婆依依愛情長跑近10年，今天晚間豪擲新台幣300萬元、宴請50桌舉辦婚宴。納豆的舅舅、新北市長侯友宜到場祝福，還為新人致詞，喊話納豆要當不離不棄的好丈夫。

納豆（林郁智）和依依（陳依依）愛情長跑經歷酸甜苦辣，今天舉辦婚宴，現場賓客眾星雲集，王偉忠、于美人、陶晶瑩、李李仁、康晉榮、邰智源、九孔、郭子乾、洪都拉斯、白雲、唐從聖、朱芯儀等都是座上賓。

婚禮開始前納豆和依依接受訪問，納豆公開誓言直喊，「我的命是妳幫我撿回來的，我會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳」。

透過 Google News 追蹤中央社

新北市長侯友宜是納豆的舅舅，侯友宜受訪表示，看著兩人一路走來，能修成正果相當開心，「他這一輩子是依依救的，依依對他不離不棄。」也喊話納豆要當個「不離不棄的好丈夫」。

婚禮上，和納豆、阿KEN（林暐恆）一同主持「大學生了沒」的陶晶瑩，也再拾起歌手身分，為婚禮獻唱。昔日綜藝節目「全民大悶鍋」前輩洪都拉斯則表示，他一路看著納豆與依依相伴至今頗為感動，直說兩人有今天真是苦盡甘來，「往後遇到人生低潮要先想到另一半，像我60歲，只有『牽手』能陪著我們。」（編輯：張雅淨）1140525