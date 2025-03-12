「那頭鵝」劇組發豪語 票房破5千萬約釣蝦場慶功

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（中央社記者王心妤台北12日電）國片「命中註定那頭鵝」今晚舉辦首映會，演員詹懷雲、林奕嵐、納豆等人出席，他們表示，若票房突破新台幣5000萬元，就會在釣蝦場舉辦慶功宴，詹懷雲也有望當「烤蝦大使」。

導演楊宥瑜今天率演員群出席首映會，她會後受訪表示，若票房突破新台幣5000萬元就會在釣蝦場舉辦慶功宴，現場團隊也起哄要詹懷雲裸上半身抹嬰兒油重現片中畫面，詹懷雲害羞不敢回應，一旁的納豆則笑說：「先答應了啦！破億他（詹懷雲）露上半身，我露下半身啦。」

詹懷雲跟林奕嵐曾在「成功補習班」跟演員邱以太合作，而邱以太的「夜校女生」也上映中，被問到是否有互相邀約看片，詹懷雲跟林奕嵐都笑稱以為對方會約邱以太，沒想到都忘了約。邱以太的外公日前剛離世，詹懷雲表示，的確有安慰邱以太，而兩人從上次合作後也都有聯絡。（編輯：陳政偉）1140312