加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭同意與俄羅斯停火30天 協議內容為何？後續發展一次看
首頁 / 娛樂
電影
新聞專題
電影1/300
首頁 / 娛樂

「那頭鵝」劇組發豪語 票房破5千萬約釣蝦場慶功

2025/3/12 20:30（3/12 20:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電影「命中註定那頭鵝」14日即將正式上映，12日搶先舉辦首映活動，演員詹懷雲（左起）、導演楊宥瑜、演員林奕嵐及劉韋辰出席合影。（台北双喜提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月12日
電影「命中註定那頭鵝」14日即將正式上映，12日搶先舉辦首映活動，演員詹懷雲（左起）、導演楊宥瑜、演員林奕嵐及劉韋辰出席合影。（台北双喜提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北12日電）國片「命中註定那頭鵝」今晚舉辦首映會，演員詹懷雲、林奕嵐、納豆等人出席，他們表示，若票房突破新台幣5000萬元，就會在釣蝦場舉辦慶功宴，詹懷雲也有望當「烤蝦大使」。

導演楊宥瑜今天率演員群出席首映會，她會後受訪表示，若票房突破新台幣5000萬元就會在釣蝦場舉辦慶功宴，現場團隊也起哄要詹懷雲裸上半身抹嬰兒油重現片中畫面，詹懷雲害羞不敢回應，一旁的納豆則笑說：「先答應了啦！破億他（詹懷雲）露上半身，我露下半身啦。」

詹懷雲跟林奕嵐曾在「成功補習班」跟演員邱以太合作，而邱以太的「夜校女生」也上映中，被問到是否有互相邀約看片，詹懷雲跟林奕嵐都笑稱以為對方會約邱以太，沒想到都忘了約。邱以太的外公日前剛離世，詹懷雲表示，的確有安慰邱以太，而兩人從上次合作後也都有聯絡。（編輯：陳政偉）1140312

#納豆
#電影
#詹懷雲
#林奕嵐
電影「命中註定那頭鵝」12日晚間舉辦首映會，演員納豆（左）跟陽靚（右）出席為片宣傳，分享拍攝趣事。（台北双喜提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月12日
電影「命中註定那頭鵝」12日晚間舉辦首映會，演員納豆（左）跟陽靚（右）出席為片宣傳，分享拍攝趣事。（台北双喜提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月12日
詹懷雲
詹懷雲校園愛情新戲挨巴掌倒地 江齊內疚到泛淚「那頭鵝」劇組祈福 導演靠算命選中詹懷雲林奕嵐
邱以太
「夜校女生」首映 邱以太憶兒時很叛逆
電影
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
張孝全「器子」變復仇狠男 李沐笑喊下戲變可愛水豚
197
更多編輯台推薦新聞：