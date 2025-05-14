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北京拉攏拉美對抗華府影響力 哥倫比亞加入一帶一路

2025/5/14 18:22
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（中央社北京14日綜合外電報導）北京積極拉攏拉丁美洲國家對抗華府影響力之際，哥倫比亞今天正式同意加入中國「一帶一路」基礎建設計畫。

法新社報導，拉丁美洲已成為美國總統川普與中國對峙的主要戰場之一，該區域國家正面臨來自華府的壓力，被要求在中美之間選邊站。

中國已經取代美國，成為巴西、秘魯、智利與其他拉美國家的最大貿易夥伴，2/3拉美國家已經簽署中國國家主席習近平提出的「一帶一路」基礎建設計畫。哥倫比亞是最新加入的拉美國家。

哥倫比亞外交部長盛讚這項協議是「歷史性的一步」開啟兩國在投資、技術合作和永續發展的新契機。

根據新華社報導，習近平會晤哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）時呼籲，「要以哥倫比亞正式加入高質量共建一帶一路大家庭為契機，推動兩國合作提質升級」。

哥倫比亞總統裴卓則在社群平台X上傳簽約影片，並寫道：「我們的對外關係史正在改寫。」

他寫道：「從今以後，哥倫比亞將在平等與自由的基礎上與全世界互動。」

「一帶一路」是習近平擴大中國在海外經濟與政治影響力的核心政策。

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十多年來，該倡議為全球各地基礎建設和其他大型項目提供資金，北京則藉此換取政治與經濟上的影響力。

習近平去年在秘魯啟用拉丁美洲第一座由北京資助興建的港口錢凱（Chancay）深水港，象徵著中國在拉美的影響力日增。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140514

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