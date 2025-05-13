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巴拿馬退出一帶一路後 新建鐵路工程排除中國參與

2025/5/13 09:08
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市12日專電）巴拿馬政府宣布興建一條連接首都巴拿馬市（Panama City）與哥斯大黎加邊境接壤的鐵路，全長475公里。而在退出中國「一帶一路」之後，巴拿馬決定引進英國與美國的資金和技術，排除中國參與並劃清界線。

「中美洲360」（CentroAmerica360）11日報導，這條名為「巴拿馬-大衛」（Panama-David）的鐵路計畫，預計2026年動工，花費約50億美元（約新台幣1500億元），完工後只要3個小時就可從首都直達哥斯大黎加邊境城市卡諾阿斯市（Paso Canoas），更被視為巴拿馬現代史上最大型的基礎建設工程。

巴拿馬政府希望藉由這條鐵路，串聯國內主要經濟走廊，活化內陸農業與工業活動，並提升港口運輸與邊境貿易的整體效能。

「巴拿馬之星」（La Estrella de Panama）報導，鐵路全線將設置14個車站，涵蓋巴拿馬太平洋沿岸，一路至邊境的重要城市地區，尤其卡諾阿斯市更將作為與哥斯大黎加接軌的重要節點。哥斯大黎加政府也表達高度興趣，近日將與巴拿馬合作研究兩國鐵路銜接可能性。

雖然哥斯大黎加南部目前沒有現代化鐵路系統，但這項可望連接兩國的重要工程，已被視為推動區域交通整合的契機，並成為中美洲跨國鐵路網絡的起點。

鐵路計畫也引起中美洲國家及國際關注，因2017年中國和巴拿馬建交後，中國就向立場親中的前巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela），表達參與鐵路建設的高度興趣，並透過國營企業提交可行性研究及預算報告，規劃全線設置22站，總投資額約41億美元，提案也被視為中國在中美洲推動「一帶一路」倡議的指標性工程。

新的巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）上任後，不只對北京立場改為保守，漸行漸遠，2024年底更宣布擱置中國參與鐵路計畫，因為他希望「改採公開的國際招標，讓更多國家參與」，甚至將前期評估案交由美國公司處理。

今年2月穆里諾正式宣布退出「一帶一路」，也直接斷絕和中國在重大基礎建設上的合作可能，排除中國政府和企業參與。

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報導指出，儘管中國政府及駐巴拿馬大使館多次公開呼籲，希望能夠公平參與競爭，但巴拿馬政府顯然不為所動。鐵路建設案最後由英國官方出口信貸機構（UK Export Finance, UKEF）提供85%融資，美國工程顧問公司AECOM提供技術支援，車站站體設計則由巴拿馬建築事務所負責。

報導分析，巴拿馬鐵路建設引入西方資金和技術，不僅象徵巴國在外交政策上的重新調整；而相較過去幾年中國積極在中美洲推動高額貸款與承包工程，顯示巴拿馬已將基礎建設視為國家戰略自主的延伸，不再依賴單一大國的資源與主導。（編輯：張芷瑄）1140513

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