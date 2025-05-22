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深化中美洲戰略影響力 美協助瓜地馬拉擴建港口設施

2025/5/22 08:37
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市21日專電）瓜地馬拉將於當地時間22日與美軍簽署協議，由美國軍方協助將瓜國2大港口的基礎建設現代化，這項工程協議也被視為美國加強深化在中美洲地區的戰略影響力。

這項協議由美國國防部南方司令部（U.S. Southern Command，SOUTHCOM）與瓜地馬拉軍方代表簽署，由美國陸軍工兵團（U.S. Army Corps of Engineers）負責進行港口擴建工程，美軍也要求自行指定承包商。該協議第一階段將針對瓜國最重要的太平洋沿岸港口「給薩港」（Puerto Quetzal）進行基礎建設現代化，後續第二階段則是擴及大西洋沿岸的卡斯提亞-聖湯瑪斯港（Puerto Santo Tomas de Castilla）。

不過這項港口現代化工程並非免費，瓜地馬拉政府將支付全額費用，而啟動計畫的初步預算就高達6000萬美元（約新台幣18億元）。瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，這項雙邊協議效期長達30年，可視為美國軍方持續深化其在中美洲地區的基礎設施影響力，同時也突顯瓜地馬拉政府在工程資源短缺的情況下，選擇直接以資金換取美方快速介入的技術協助。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）對此協議高度期待。他20日公開表示，美瓜兩國共同擬定港口現代化的藍圖，是一個歷史性且重要的步驟，有助於拯救與協助瓜地馬拉的戰略基礎設施。阿雷巴洛也說，委託美國陸軍工程團直接參與，才能更快速推動整體工程。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年2月訪問瓜地馬拉時，就承諾將協助瓜地馬拉發展現代化港口計畫，提升基礎建設與經濟競爭力，而美國陸軍工兵團接下任務後，兩度前往瓜國港口實地研究評估，並向阿雷巴洛報告評估結果與計畫可行性。

瓜地馬拉港務局表示，「給薩港」1980年代興建後未曾進行更新改良工程；現有4座碼頭總共800公尺長，當年的設計容量為每年處理120萬噸的貨物，但目前平均每個月的貨物流通量，就達到130萬公噸，嚴重超出原設計負荷，塞港問題嚴重影響整體物流和經濟發展。目前規劃新增新碼頭，增加440公尺以上的空間，使碼頭總長超過1200公尺，提升港口貨櫃吞吐能力。

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不只是港口擴建的基礎建設，據雙方協議，美國陸軍工兵團還將協助瓜地馬拉重建鐵路系統。美國新任駐瓜地馬拉大使布萊德雷（Tobin Bradley）指出，目前美瓜正討論恢復太平洋港口「給薩港」到大西洋沿岸「卡斯提亞-聖湯瑪斯港」的鐵路系統連結，及連通墨西哥和薩爾瓦多的鐵路服務。美國陸軍工兵團正在與瓜地馬拉軍方工程人員實地考察，本月底就可以提出評估報告。

不過「自由新聞報」也指出，由於瓜地馬拉鐵路已棄置多年未使用，根據初步統計，有近7200戶家庭居住在鐵路沿線，未來路權及如何安置也將面臨新難題。（編輯：張芷瑄）1140522

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