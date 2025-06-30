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台南工廠火災化學物品多 消防一度撤離、連夜撲滅

2025/6/30 09:04（6/30 09:26 更新）
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台南市安南區一家科技公司廠房29日下午發生火災，因存放大量硝酸、氰化物、王水等化學物質，搶救較困難，30日凌晨將火勢撲滅。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月30日
台南市安南區一家科技公司廠房29日下午發生火災，因存放大量硝酸、氰化物、王水等化學物質，搶救較困難，30日凌晨將火勢撲滅。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月30日
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市安南區一家科技公司廠房昨天下午發生火災，因存放大量硝酸、氰化物、王水等化學物品，消防人員一度撤離，經灌救至今天凌晨將火勢撲滅；由於工廠未營業，沒有造成傷亡。

台南市政府消防局於昨天下午5時許接報，指稱在安南區工明南一路有工廠火警，抵達現場發現為4層樓鐵皮結構廠房，3樓、4樓處有濃煙冒出，初步清查工廠未營業，無人受困受傷。

現場相關人員告訴消防人員，廠房內存放大量硝酸、氰化物、王水等化學物質，具強酸及腐蝕性，因有大量濃煙恐造成危險，一度將所有消防人員撤出，並擴大現場附近封鎖範圍，再通報毒災應變等相關單位前往協助，同時加派雲梯車、消防機器人、無人機等設備。

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經環境技術專技人偵測後，消防人員再行消防搶救作為，下風處監測危害數值無異狀，大多是一氧化碳產物，經於廠房兩面進行升梯出水灌救，並架設除汙帳，逐步控制火勢，在今天凌晨1時許撲滅。

台南市消防局初步調查，現場為3樓氰化物作業區燃燒，燃燒面積約100平方公尺，廠房內有消防設備但未啟動，起火原因及財物損失待進一步釐清。（編輯：李淑華）1140630

王水
南市科技公司廠房火警 疑存多種化學品灌救一度撤離
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