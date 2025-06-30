多雲到晴高溫炎熱 中南部山區午後防局部大雨

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（中央社台北30日電）中央氣象署今天表示，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢。

氣溫方面，氣象署說，天氣持續炎熱，各地高溫普遍在攝氏32至35度，尤其是大台北地區及台南、高雄近山區有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施並多補充水分，至於各地低溫約25至27度。

離島天氣部分，氣象署表示，澎湖為晴時多雲27至33度，金門為晴時多雲27至33度，馬祖為多雲短暫陣雨26至31度。

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氣象署表示，今天台灣附近環境為東南風至偏東風，迎風面東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨或雷雨，東部地區亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率，應留意午後天氣變化，外出要攜帶雨具以備不時之需。

此外，氣象署提醒，東南風至偏東風偏強，今天基隆北海岸局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，臺北市區亦有較強陣風，戶外活動請注意安全。（編輯：李淑華）1140630