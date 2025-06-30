軍備局：205廠委外廠商依規辦理會客 無違規轉包

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（中央社記者楊堯茹台北30日電）媒體報導，軍備局維修委外廠商涉違法轉包及未辦理會客等缺失。軍備局生產製造中心今天表示，委外廠商均依程序辦理會客，而廠商僅實施維修前勘估作業，無違規轉包情事。

菱傳媒報導，國防部軍備局生產製造中心第205廠光復營區油壓機廠，12日一名廠商維修人員在廠區猝死事件。報導引述爆料者稱，該名人員並非是委外廠商所申請入營列冊人員，已涉及違法轉包嫌疑及未辦理營區會客等缺失。

軍備局生產製造中心上午發布新聞稿指出，轄屬第205廠油壓機維修合約廠商於12日偕同冰水冷卻系統施作人員實施保修前勘估，均依程序辦理會客由單位派員全程陪同，符合相關規定。

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生產製造中心指出，經查轄屬第205廠委外保修合約均明訂廠商不得轉包，廠商僅實施附屬冰水冷卻系統維修前勘估作業，無違規轉包情事。

生產製造中心強調，作業均依「政府採購法」執行生產機具維修作業，並依各廠「會客管制與流程具體作法」執行人員進出管制，以維作業紀律，確保營區安全。（編輯：楊凱翔）1140630