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張育成僅是初步徵詢 經典賽是否徵召5日開會決定

2023/1/2 13:31（1/2 13:40 更新）
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傳出張育成（圖）婉拒參加世界棒球經典賽，台灣隊打擊教練曾豪駒說目前只是初步徵詢，集訓名單5日才會決定，也肯定張育成的能力和價值。（中央社檔案照片）
傳出張育成（圖）婉拒參加世界棒球經典賽，台灣隊打擊教練曾豪駒說目前只是初步徵詢，集訓名單5日才會決定，也肯定張育成的能力和價值。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯桃園2日電）中華職棒樂天桃猿隊總教練曾豪駒也是世界棒球經典賽台灣隊打擊教練，被問起傳出張育成婉拒參賽，曾豪駒說目前只是初步徵詢，集訓名單5日才會決定，也肯定張育成的能力和價值。

有媒體報導世界棒球經典賽總教練林岳平透露，張育成婉拒參加經典賽，但因為張育成透過2019年亞洲棒球錦標賽取得12天補充役資格，目前仍在5年列管期間內，這項消息引起球迷不滿，也引發討論，中華職棒秘書長楊清瓏先前則表示，「目前總教練還沒來跟我談」。

曾豪駒是經典賽台灣隊打擊教練，被問起張育成話題，他表示目前只是初步徵詢，也明白球員自己有方向，在國外打拚需要機會，這部分都尊重球員，「未來是自己的，但牽扯到列管問題，就要看體育署和聯盟怎麼協商安排」。

曾豪駒也說，知道消息出來後很多謾罵的聲音，但球員有能力、有價值，球迷覺得他的加入可能對球隊有幫助，才會去罵，但現在都還只是徵詢，要等協商完再來說。

世界棒球經典賽預計5日開會決定35人集訓名單，但也不會對外公布，經典賽台灣隊集訓預計是1月28日。（編輯：張芷瑄）1120102

#張育成
#曾豪駒
#世界棒球經典賽
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