未公布經典賽名單惹議 中職球員工會：參賽條件協商中、盼排除壓力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒球員工會今天發布2000字聲明解釋近來不公布經典賽名單的爭議，球員工會表示，目前仍在等待聯盟協商參賽條件，希望幫助球員們排除職場壓力，不過範圍不包含旅外選手。

世界棒球經典賽將在今年3月展開，入選球員預計在1月28日報到開始集訓，但基於中職和球員工會有簽署協議，不公布50人及預計目前不公布35人名單。不過日前張育成的經紀公司一度婉拒參加經典賽，加上他有列管身分，讓這項協議引起爭議。

雖然經過中職會長蔡其昌的協調，張育成已經應允若有入選台灣隊，將會義不容辭參加經典賽，不過今天韓國隊公布經典賽30人名單，讓球迷再度質疑為何台灣隊不能公開入選球員名單。

球員工會今天發布長達2000字的聲明懶人包，針對參賽協議的說明，球員工會表示，籌組國家隊過程中，如行程安排、出場費、保險規格、肖像授權宣傳及裝備商業規範等，待組訓單位做好邀請選手的前置準備後，就能提供完整文件資訊供選手評估參賽意願，並解釋現在仍在等待聯盟協商參賽條件。

球員工會強調，「我們認為應該有更完善、更尊重勞資關係的方式，讓會員們能在充分釐清參賽權利義務，並排除職場壓力的狀態下做出決定。」球員工會強調，目前將堅守這項保護選手隱私的不得已作法。

至於協議的保護範圍，球員工會說明，在中華職棒工作的選手，只要有加入工會，就可依法享有協約規範的權益及保護，非會員、旅外選手及業餘球員不在範圍內，但團體協約中暫未能加入「禁搭便車條款」。（編輯：張雅淨）1120104