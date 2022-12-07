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日本隊總教練：經典賽不排除讓大谷翔平展二刀流

2022/12/7 16:21（12/7 16:36 更新）
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日本球星大谷翔平表明將出賽本屆世界棒球經典賽。（中央社檔案照片）
日本球星大谷翔平表明將出賽本屆世界棒球經典賽。（中央社檔案照片）
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（中央社東京7日綜合外電報導）日本旅美投打「二刀流」球星大谷翔平表明將出賽本屆世界棒球經典賽（WBC），日本棒球國家隊總教練栗山英樹今天說，基本上希望大谷能二刀流出賽，但投手部分不一定先發。

日本TBS電視台、時事通信社、共同社報導，栗山說，投手部分有可能讓大谷先發，但也有可能讓大谷擔任救援。

有關日本旅美強投達比修有也表明將參加WBC，栗山說，一輩子一次也好，一直跟達比修有說，「讓我能在出賽名單上寫上達比修有的名字，這是我的夢想，其他年輕選手還有很多要學的東西」。

栗山今天出席在美國聖地牙哥舉行的活動時說，將考慮讓大谷以二刀流出賽WBC。日本WBC首戰將於2023年3月9日在東京巨蛋出賽，必須較往年提早做好準備。

談到包括時隔3屆大會表明有意再度出賽的達比修有在內，日本旅美球員何時要跟日本球員會合，栗山說，由於WBC規定並不明確，所以還無法說明，但如果規定許可的話，希望能從2023年2月「日本武士隊」在日本宮崎縣開始集訓時會合。

WBC有20國的隊伍參加，4個分組賽預定2023年3月9日起分別在台灣、日本和美國登場，4強賽與決賽在美國邁阿密舉行。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1111207

#大谷翔平
#栗山英樹
#日本
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