經典賽熱身賽 10支國家隊對戰大聯盟隊伍

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美國職棒大聯盟16日公布2023年春訓賽程，3月8日、9日兩天安排10支經典賽（WBC）國家隊與大聯盟隊伍交手。圖為舊金山巨人春訓基地，美國隊3月8日將在這裡與巨人打熱身賽。資料照片攝於2021年3月。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年11月17日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）美國職棒大聯盟今天宣布2023年春訓賽程將納入世界棒球經典賽（WBC）的20場熱身賽，美國隊在內共10支國家隊將與大聯盟隊伍交手。

2023年第5屆世界棒球經典賽3月開打，為期2週，共20支隊伍參賽。預賽分為4組，在台灣台中、日本東京、美國鳳凰城及邁阿密共4個城市舉行。決賽地點在邁阿密。

經典賽時間正值職棒春訓，美國大聯盟今天公布賽程，3月8日、9日兩天熱身賽，安排各國國家隊出戰大聯盟隊伍。

預賽C組在亞利桑那州的美國、加拿大、英國、哥倫比亞、墨西哥，預賽D組在佛羅里達州的波多黎各、委內瑞拉、多明尼加、以色列、尼加拉瓜，分別在當地與大聯盟進行2天熱身賽。

在亞利桑那，3月8日有美國對舊金山巨人、加拿大對芝加哥小熊、英國對密爾瓦基釀酒人、哥倫比亞對奧克蘭運動家、墨西哥對克里夫蘭守護者。

3月9日在亞利桑那的賽程是墨西哥對科羅拉多洛磯、美國對洛杉磯天使、加拿大對西雅圖水手、哥倫比亞對芝加哥白襪、英國對堪薩斯皇家。

在佛羅里達，3月8日賽程是波多黎各對波士頓紅襪、委內瑞拉對休士頓太空人、多明尼加對亞特蘭大勇士、以色列對邁阿密馬林魚、尼加拉瓜對紐約大都會。

3月9日在佛羅里達的賽程為波多黎各對坦帕灣光芒、委內瑞拉對紐約大都會、多明尼加對明尼蘇達雙城、以色列對華盛頓國民、尼加拉瓜對聖路易紅雀。

這10支在美國打預賽的國家隊，同時將會使用大聯盟的春訓基地集訓，例如美國隊將會使用舊金山巨人的基地集訓。

在美國的預賽C組及D組賽程於3月11日開打。台灣與荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬分在預賽A組，3月8日起在台中洲際球場比賽。本屆經典賽的決賽日期訂在3月21日。（編輯：馮昭）1111117