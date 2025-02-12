WBCQ旅外投手14日到齊 曾豪駒考慮捕手人數

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將於21日開打，台灣隊今天、明天與韓職樂天巨人隊打自辦熱身賽，總教練曾豪駒表示，旅外投手將於14日到齊，另外會帶幾名捕手還在考慮中。

世界棒球經典賽資格賽台灣隊36人集訓名單中，林家正、鄭宗哲陸續辭退，不過名單中還有8名旅外投手，目前僅旅美的林盛恩、陳柏毓及旅日的徐翔聖向台灣隊報到。台灣隊總教練曾豪駒今天表示，旅外投手會在14日到期，另外徐翔聖會在明天的熱身賽登板，擔任中繼角色。

原本在名單中的捕手林家正因為與美職運動家隊簽約、並獲邀大聯盟春訓，昨天宣布辭退台灣隊。曾豪駒說：「家正有新合約很替他高興，這是他努力而來的，也祝福他早日達成目標、實現夢想。」

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至於捕手名單是否會調整，曾豪駒指出，這2天會觀察比賽狀況，做最後名單的確認。目前台灣隊捕手有高宇杰、蔣少宏及陳重羽3人，今天的台韓自辦熱身賽由高宇杰先發蹲捕。

曾豪駒指出，這3名捕手從集訓一開始就跟著球隊訓練，「宇杰的狀況不錯、少宏領導不錯，重羽有設定他的出賽模式，出賽表現也很穩定，每個人都有他的特性。」最後正選名單會帶2名還是3名捕手，曾豪駒坦言「抉擇上有難度。」（編輯：李亨山）1140212