WBCQ熱身賽吳念庭高宇杰敲雙安 台灣4比3勝韓國巨人[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北12日電）世界棒球經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋與韓職樂天巨人隊打自辦熱身賽，吳念庭單場敲出2支二壘安打，下一棒高宇杰也有2打點二壘打，終場台灣隊以4比3擊退樂天巨人。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天推出呂詠臻先發登板，2局上被敲出3支安打掉1分，接著換上黃群登板，送出三振、沒有繼續掉分。台灣隊在2局下追平，陳子豪敲一壘安打後，吳念庭再敲二壘安打送回1分。

雖然3局上巨人隊再得1分，不過6局下台灣隊趁著對方投手控球不穩、攻下大局，陳文杰遭觸身球上壘後，吳念庭、高宇杰連2棒敲二壘安打，高宇杰送回2分打點，接著再出現觸身球、四壞球保送，林佳緯擊出滾地球帶有1分打點，單局攻下3分。

影片來源：CPBL 中華職棒

巨人隊在8局上從陳韻文手中攻下1分，不過最終台灣隊以4比3獲勝，此戰台灣打線中，吳念庭、高宇杰都有雙安演出。

台灣隊今天一共有7名投手登板，其中陳宇宏、王柏傑是中職台鋼雄鷹隊支援的投手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

呂詠臻用20球先發投1.2局，被敲出3支安打、掉1分；黃群投1局，被敲2支安打、失1分；伍祐城投1局出現1次觸身球，送出2次三振，無失分；陳韻文投1局被敲2支安打、失1分；最後陳柏豪投1局無失分。

今天為台韓交流賽首戰，一共吸引2萬99人進場，除了台灣啦啦隊應援團之外，樂天巨人隊也帶自己的應援團來台灣。（編輯：李亨山）1140212