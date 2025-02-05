吳念庭WBCQ台灣隊年紀最長 陳柏毓調皮連5顆變化球

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）台鋼雄鷹31歲野手吳念庭已是經典賽資格賽台灣代表年紀最長，他笑說代表台灣棒球越來越好，要時刻保持競爭力，此次以一壘為主，今天實戰投打練習陳柏毓連投5顆變化球還調皮說他都打不到。

吳念庭投入世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊集訓，他表示因為母隊雄鷹開訓比較早，調整也比較早，一開始有點不習慣，因為先前旅日開訓時間約落在2月1日，但現在已經習慣節奏。

吳念庭表示，目前在代表隊定位一壘為主，教練團告知三壘也會守，他認為二壘守位也可以勝任，透過練習多接多練。

旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓今天加入集訓就實戰投打練習（Live BP），也有對上吳念庭，兩人2023年一同打亞運時就熟識，吳念庭表示，陳柏毓是很活潑、很鬧的學弟，「他對我投5顆都是變化球，還對我說，我都打不到。」

陳柏毓表示，亞運那時看陳柏毓投球就覺得是很有潛力的投手，球速很好、很厲害，有空也都會聚餐，大家相處都算不錯。

吳念庭31歲已經是此批代表隊最年長，他表示，這代表台灣棒球越來越好，也提醒自己要保持好實力和競爭力。

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去年世界12強棒球賽因為受傷辭退，吳念庭表示，當時被球打到臉還好沒有傷到眼睛，也算蠻幸運的，看到台灣奪下冠軍很光榮，先前日職的隊友也有跟他說恭喜、說台灣很強。

吳念庭和陳傑憲也是上屆2023年經典賽班底，此次再當隊友，吳念庭笑說陳傑憲都沒有變，還是跟以前一樣，只是成為隊長、責任更大，很開心可以再同隊，「打一次算一次」，也提到如果身體允許、有機會都會想要拚國家隊。（編輯：蕭博文）1140205