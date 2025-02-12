吳念庭久未實戰坦言緊張 提升專注單場敲雙安

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）WBCQ台灣隊今天在自辦熱身賽以4比3擊退韓職樂天巨人，其中吳念庭、高宇杰都有雙安演出，已經久未實戰的吳念庭坦言賽前很緊張，但想在球迷面前有好表現，所以特別專注在場上。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天與韓職樂天巨人隊的自辦熱身賽，「得點圈之鬼」吳念庭先發打第7棒、守一壘，總計敲出2支安打、選到1次保送，包辦1打點、1得分。

吳念庭坦言，其實今天賽前很緊張，因為自去年8月31日被強襲球打傷臉後就沒有比賽，「有點生疏，但因為前2場模擬賽打了4、5個打席，加上今天觀眾進來，感覺就更回來了，集中力提到最高。」

吳念庭也提到，今天因為是在台北大巨蛋比賽、球迷很多，自己又是穿著台灣隊球衣，「所以一定會想要展現好表現，就是趕快調整回來，因為離正賽時間也快到了。」

談到今天2支二壘安打，吳念庭指出，開賽後就專注在比賽當中，「第1個打席剛好掌握到對方失投球，剛好狀況還不錯。」

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第8棒高宇杰則是2打數敲出2支安打，選到1次保送，其中在6局下敲出2打點二壘安打。高宇杰表示，因為是第一場熱身賽，「就放開來打、全力揮棒，抓好一點的球去攻擊，差不多的球來就攻擊，打不好的話後面再去調整，會繼續把不足的改進。」

高宇杰今天擔任先發捕手，搭配投手呂詠臻、黃群，高宇杰表示，賽前有和投手聊天，鼓勵他們大膽丟進好球帶，「被安打就會知道不好在哪，再去改進，因為國際賽很多都是沒有遇過的打者，不懂就趕快去看情蒐，並知道自己優勢是什麼、勇敢對決。」（編輯：龍柏安）1140212